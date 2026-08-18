Anca Serea, singură cu toate treburile casei. Cum reușește să se ocupe de cei șase copii

Anca Serea este una dintre vedetele din România care și-au transformat familia numeroasă într-o parte importantă a vieții lor publice. Mama a șase copii, aceasta a vorbit recent despre provocările pe care le întâmpină atunci când soțul ei, Adi Sînă, este plecat și trebuie să se ocupe singură de toate responsabilitățile de acasă.

În urmă cu mai bine de doi ani, Anca Serea a renunțat la bonă, după ce copiii au crescut și au devenit mai independenți. Vedeta spune că preferă să petreacă mai mult timp alături de ei și să fie implicată direct în viața familiei. De aproximativ două luni, însă, nu mai are nici ajutor pentru treburile casnice, iar acest lucru a făcut ca programul ei să devină și mai aglomerat.

Anca Serea a explicat, într-o postare pe Instagram, că perioada nu este una ușoară, însă reușește să gestioneze situația. Pe lângă timpul petrecut cu cei șase copii, ea trebuie să se ocupe și de activitățile de zi cu zi din gospodărie, de la gătit și călcat până la curățenie.

„Bonă nu mai avem de mai mult de doi ani. Desigur, motivul este mai mult decât evident, pentru că copiii au crescut, iar mie chiar îmi place să petrec timp cu ei. Deci, nu călătoresc cu bona. Și, din păcate spun, că de aproximativ două luni nu mai avem nici ajutor în casă. Aici chiar e o mare problemă, dar sper ca în curând să rezolv acest mare gol. Nu mi-a fost cumplit de greu, dar nici foarte ușor, pentru că trebuie să acopăr nevoile tuturor: să gătesc, să calc, să fac curat și lista poate continua”, a declarat Anca Serea, pe Instagram.

Cum este Anca Serea ca și mamă

În ceea ce privește relația cu cei șase copii, Anca Serea spune că a învățat, de-a lungul timpului, cât de important este să îi asculte și să le respecte opiniile. Chiar dacă există reguli pe care trebuie să le urmeze, vedeta consideră că dialogul face lucrurile mult mai simple.

Mai ales atunci când familia pleacă de acasă, copiii participă la stabilirea programului, astfel încât fiecare să știe ce are de făcut. Pe măsură ce au crescut, nevoile și dorințele lor s-au schimbat, iar Anca Serea consideră că înțelegerea este esențială pentru ca viața într-o familie numeroasă să funcționeze cât mai bine.

„Sunt genul de părinte care a învățat să își asculte copiii și, mai ales, să îi respecte și am doar de câștigat. Le impun multe lucruri, dar lucruri de bun simț. În aceeași măsură, mai ales când suntem plecați de acasă, facem un program cu care suntem de comun acord și, de aceea, lucrurile sunt mai simple. Copiii au crescut și dorințele lor au crescut odată cu vârsta, dar cred că înțelegerea este cheia”, a mai transmis aceasta.

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