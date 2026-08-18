Un bărbat din Galați a intrat cu mașina în soția lui. A lovit-o pe trecerea de pietoni și a fugit

Incident șocant pe străzile din orașul Galați. Un bărbat de 42 de ani s-a urcat băut la volan și a intrat cu mașina în soția sa, cu care se află în plin proces de divorț.

Între bărbatul de 42 de ani și soția sa în vârstă de 37 de ani ar fi existat mai multe tensiuni și certuri, cei doi fiind în plin proces de divorț. Luni, 17 august, femeia a fost surprinsă în timp ce traversa strada pe o trecere de pietoni de pe bulevardul Oțelarilor. Bărbatul a recunoscut-o, a accelerat și a lovit-o în plin.

„Din primele verificări efectuate, polițiștii au stabilit că un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din municipiul Galați, pe fondul unui conflict existent cu soția sa, o femeie de 37 de ani, ar fi observat-o pe aceasta în timp ce se angaja în traversarea străzii, pe marcajul pietonal. În aceste împrejurări, bărbatul ar fi accelerat autoturismul către femeie, acroșând-o cu partea stângă-față a autovehiculului și proiectând-o pe partea carosabilă”, a transmis IPJ Galați.

Scene dramatice pe o stradă din Galați

După ce a lovit-o pe femeie, șoferul a fugit de la locul accidentului și a mai provocat o altă coliziune, lovind o mașină parcată, după care a revenit la locul unde își rănise soția. Potrivit martorilor, acesta ar fi încercat o agreseze din nou agreseze soția, însă a fost oprit și imobilizat de către trecători.

„Ulterior, conducătorul auto și-ar fi continuat deplasarea pe strada Oțelarilor, către strada Stadionului, unde ar fi acroșat un autoturism parcat în afara părții carosabile, după care ar fi revenit către trecerea de pietoni, în zona în care se afla soția sa, unde a fost oprit de mai mulți trecători”, a adăugat IPJ Galați.

În urmă verificărilor, bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind pozitiv. Acesta consumase alcool, rezultând o concentrație de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat. Femeia rănită a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. De asemenea, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pentru victimă față de soțul ei.

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