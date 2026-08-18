Acasă » Știri » Un bărbat din Galați a intrat cu mașina în soția lui. A lovit-o pe trecerea de pietoni și a fugit

Un bărbat din Galați a intrat cu mașina în soția lui. A lovit-o pe trecerea de pietoni și a fugit

De: Irina Vlad 18/08/2026 | 10:54
Un bărbat din Galați a intrat cu mașina în soția lui. A lovit-o pe trecerea de pietoni și a fugit
Un bărbat din Galați și-a lovit soția cu mașina/ sursă foto: captură video
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Incident șocant pe străzile din orașul Galați. Un bărbat de 42 de ani s-a urcat băut la volan și a intrat cu mașina în soția sa, cu care se află în plin proces de divorț. 

Între bărbatul de 42 de ani și soția sa în vârstă de 37 de ani ar fi existat mai multe tensiuni și certuri, cei doi fiind în plin proces de divorț. Luni, 17 august, femeia a fost surprinsă în timp ce traversa strada pe o trecere de pietoni de pe bulevardul Oțelarilor. Bărbatul a recunoscut-o, a accelerat și a lovit-o în plin.

 „Din primele verificări efectuate, polițiștii au stabilit că un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din municipiul Galați, pe fondul unui conflict existent cu soția sa, o femeie de 37 de ani, ar fi observat-o pe aceasta în timp ce se angaja în traversarea străzii, pe marcajul pietonal. În aceste împrejurări, bărbatul ar fi accelerat autoturismul către femeie, acroșând-o cu partea stângă-față a autovehiculului și proiectând-o pe partea carosabilă”, a transmis IPJ Galați.

Scene dramatice pe o stradă din Galați

După ce a lovit-o pe femeie, șoferul a fugit de la locul accidentului și a mai provocat o altă coliziune, lovind o mașină parcată, după care a revenit la locul unde își rănise soția. Potrivit martorilor, acesta ar fi încercat o agreseze din nou agreseze soția, însă a fost oprit și imobilizat de către trecători.

„Ulterior, conducătorul auto și-ar fi continuat deplasarea pe strada Oțelarilor, către strada Stadionului, unde ar fi acroșat un autoturism parcat în afara părții carosabile, după care ar fi revenit către trecerea de pietoni, în zona în care se afla soția sa, unde a fost oprit de mai mulți trecători”, a adăugat IPJ Galați.

În urmă verificărilor, bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind pozitiv. Acesta consumase alcool, rezultând o concentrație de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat. Femeia rănită a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. De asemenea, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pentru victimă față de soțul ei.

Denis Rîmniceanu, implicat într-un accident rutier. Colegul de scenă al lui Babasha și-a avariat grav bolidul

Accident mortal la ieșirea din Ianca spre Brăila. Doi soți și-au pierdut viața și trei copii au ajuns la spital

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Coreeanul care a ales România în locul țării natale. Ce cultivă în zecile de solarii din Prahova
Știri
Coreeanul care a ales România în locul țării natale. Ce cultivă în zecile de solarii din Prahova
Alina Pușcău, mesaj care a impresionat pe toată lumea. Cum încearcă să treacă peste boală
Știri
Alina Pușcău, mesaj care a impresionat pe toată lumea. Cum încearcă să treacă peste boală
Kanye West va susține concerte în Rusia. Artistul, refuzat de Europa, îi indignează până și pe parlamentarii ruși
Mediafax
Kanye West va susține concerte în Rusia. Artistul, refuzat de Europa, îi indignează...
Runda 2 pentru Ciucu în meciul cu anticorupția. Cere iar ridicarea controlului judiciar la Tribunal. Cum comentează interdicția de a vorbi cu primarul Sectorului 6
Gandul.ro
Runda 2 pentru Ciucu în meciul cu anticorupția. Cere iar ridicarea controlului judiciar...
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală:...
CEO-ul care a concediat 900 de angajați pe Zoom a fost dat afară. Acum își cere postul înapoi
Adevarul
CEO-ul care a concediat 900 de angajați pe Zoom a fost dat afară....
Noi detalii în cazul decesului actriţei Hayden Panettiere. Ce a stabilit autopsia preliminară
Digi24
Noi detalii în cazul decesului actriţei Hayden Panettiere. Ce a stabilit autopsia preliminară
„Fac pariu că o să legalizeze drogurile”
Mediafax
„Fac pariu că o să legalizeze drogurile”
Parteneri
Loredana Groza, apariție fără inhibiții la 56 de ani! Ținuta din plasă care a atras toate privirile. Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Loredana Groza, apariție fără inhibiții la 56 de ani! Ținuta din plasă care a atras...
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Prosport.ro
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Andreea Marin și-a dezvăluit secretele siluetei. Ce mănâncă și ce face în fiecare dimineață: „Nu mai țin dietă”
Click.ro
Andreea Marin și-a dezvăluit secretele siluetei. Ce mănâncă și ce face în fiecare dimineață: „Nu...
Hacker inventiv, prins în Sinaia cu numere de înmatriculare diplomatice: Șoferul avea montat un sistem prin care plăcuțele se roteau
Digi 24
Hacker inventiv, prins în Sinaia cu numere de înmatriculare diplomatice: Șoferul avea montat un sistem...
Un elvețian a intrat în România cu o mașină de 200.000 de euro. Polițiștii de frontieră l-au urmărit și i-au confiscat-o
Digi24
Un elvețian a intrat în România cu o mașină de 200.000 de euro. Polițiștii de...
Cine este tânăra din România care și-a făcut loc printre piloții Campionatului European de Raliuri
Promotor.ro
Cine este tânăra din România care și-a făcut loc printre piloții Campionatului European de Raliuri
BANCUL ZILEI. Mesaj pe ușa unui vecin: Felicitări! Nu știu ce-i faci soției tale…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mesaj pe ușa unui vecin: Felicitări! Nu știu ce-i faci soției tale…
Ce îți poți cumpăra de la Lidl cu doar 19,99 lei? Descoperă produsul solar din TOP 8 soluții pentru casă și grădină
go4it.ro
Ce îți poți cumpăra de la Lidl cu doar 19,99 lei? Descoperă produsul solar din...
De ce Carol al II-lea nu a putut salva România?
Descopera.ro
De ce Carol al II-lea nu a putut salva România?
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Runda 2 pentru Ciucu în meciul cu anticorupția. Cere iar ridicarea controlului judiciar la Tribunal. Cum comentează interdicția de a vorbi cu primarul Sectorului 6
Gandul.ro
Runda 2 pentru Ciucu în meciul cu anticorupția. Cere iar ridicarea controlului judiciar la Tribunal....
Tags:
ULTIMA ORĂ
Coreeanul care a ales România în locul țării natale. Ce cultivă în zecile de solarii din Prahova
Coreeanul care a ales România în locul țării natale. Ce cultivă în zecile de solarii din Prahova
Alina Pușcău, mesaj care a impresionat pe toată lumea. Cum încearcă să treacă peste boală
Alina Pușcău, mesaj care a impresionat pe toată lumea. Cum încearcă să treacă peste boală
Tragedie după un impact devastator. Cinci adolescenți au murit, iar patru persoane au fost rănite ...
Tragedie după un impact devastator. Cinci adolescenți au murit, iar patru persoane au fost rănite în Irlanda
Raluca Pastramă a recunoscut că suferă de o boală cronică. Ce diagnostic a primit vedeta
Raluca Pastramă a recunoscut că suferă de o boală cronică. Ce diagnostic a primit vedeta
Rezultate Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Unde pot fi verificate notele
Rezultate Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Unde pot fi verificate notele
Anca Serea, singură cu toate treburile casei. Cum reușește să se ocupe de cei șase copii
Anca Serea, singură cu toate treburile casei. Cum reușește să se ocupe de cei șase copii
Vezi toate știrile