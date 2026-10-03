De ce nu este bine să lași memoria telefonului aproape plină. Ce probleme pot să apară

Fotografiile, clipurile video și aplicațiile pot ocupa rapid memoria unui telefon, iar mulți utilizatori încep să șteargă fișiere abia când primesc avertismentul că spațiul este aproape epuizat. Menținerea permanentă a stocării aproape pline poate însă afecta funcționarea dispozitivului și poate crea probleme inclusiv atunci când trebuie instalate actualizări.

Telefonul are nevoie de spațiu liber nu doar pentru fotografiile sau aplicațiile noi, ci și pentru funcționarea sistemului de operare. Potrivit TechRadar, atunci când stocarea se apropie de capacitatea maximă, performanța dispozitivului poate începe să aibă de suferit.

De ce telefonul are nevoie de spațiu liber

Aplicațiile și sistemul de operare creează în permanență date temporare. Acestea includ fișiere cache, informații necesare proceselor care rulează în fundal și alte date folosite pentru ca aplicațiile să funcționeze mai rapid.

Dacă spațiul disponibil devine foarte mic, sistemul are mai puțină libertate pentru a gestiona aceste operațiuni. În plus, utilizatorul poate ajunge în situația în care nu mai poate face fotografii, înregistra clipuri sau instala aplicații noi.

Și actualizările sistemului de operare au nevoie de spațiu disponibil. Uneori, instalarea necesită temporar mai mult loc decât dimensiunea finală a actualizării, deoarece telefonul trebuie să descarce și să pregătească fișierele înainte de instalare.

Fișierele cache pot ocupa tot mai mult loc

O parte din spațiul telefonului este ocupată de fișiere temporare create de aplicații. Memoria cache păstrează temporar anumite informații pentru ca aplicațiile să le poată accesa mai repede. În timp însă, aceste fișiere se pot acumula și pot ocupa o cantitate importantă de spațiu.

Fotografiile și clipurile video sunt alte surse majore de aglomerare a memoriei, alături de jocuri, filme sau episoade descărcate pentru vizionare offline și aplicații care nu mai sunt folosite.

Cât spațiu trebuie să păstrezi liber

Nu există un procent universal de spațiu liber care trebuie respectat pentru orice telefon. Necesarul diferă în funcție de sistemul de operare, capacitatea dispozitivului și modul în care acesta este utilizat.

Mai util decât respectarea unei reguli fixe este să nu aștepți până când memoria ajunge complet plină.

Atât Android, cât și iOS permit verificarea spațiului ocupat și identificarea aplicațiilor sau categoriilor care consumă cea mai multă memorie. Fișierele inutile, descărcările vechi și aplicațiile nefolosite pot fi eliminate, iar fotografiile și clipurile importante pot fi transferate pe un alt dispozitiv sau într-un serviciu de stocare online.

Păstrarea unei rezerve de spațiu îi permite telefonului să gestioneze mai ușor fișierele temporare, actualizările și activitățile obișnuite, fără să fie necesară o curățenie de urgență de fiecare dată când apare avertismentul că memoria este plină.

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