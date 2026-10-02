Mădălina Apostol a murit în urmă cu trei săptămâni. Partenera lui Nick Rădoi ar fi recurs la un gest necugetat, după ce s-a luptat cu depresia ani la rând. Acum bărbatul a scris în mediul online un mesaj emoționant, dar a publicat și o imagine rară cu cei doi.

Mădălina Apostol și Nick Rădoi au avut o relație timp de mai mulți ani, dar niciodată nu au făcut pasul cel mare. Vedeta se confrunta cu depresia și ar fi revenit în România pentru tratament de specialitate într-un loc familiar. Cu toate acestea, Mădălina ar fi decis să își încheie socotelile cu viața.

Omul de afaceri se afla la acel moment peste hotare, însă a revenit atunci când a aflat vestea tragică. La trei săptămâni distanță, acesta a publicat o imagine inedită cu cei doi și a scris un mesaj înduioșător. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Mesajul emoționant publicat de Nick Rădoi, la trei săptămâni după decesul Mădălinei Apostol

Nick Rădoi a preferat să rămână discret în această perioadă. Tăcerea a fost ruptă astăzi, 2 octombrie, la aproape trei săptămâni de la decesul Mădălinei Apostol. Omul de afaceri și-a exprimat dorul și suferința prin intermediul unui mesaj emoționant.

Totodată, a postat o imagine rară cu cei doi, de pe vremea când erau fericiți. Fotografia îi surprinde într-o ipostază tandră în care bărbatul o ține strâns în brațe, iar ea zâmbește cu gura până la urechi.

„Te voi purta mereu în suflet”, a scris Nick Rădoi în mediul online.

Nick Rădoi a vrut să plătească înmormântarea Mădălinei Apostol, dar a fost refuzat

Nick Rădoi a suferit enorm în urma dispariției femeii pe care a iubit-o. Acesta s-a oferit să plătească cele necesare pentru ceremonia de înmormântare, dar a fost refuzat vehement.

Cătălin Grozavu, tatăl fetiței Mădălinei Apostol, a declarat că el a plătit tot, pentru că a fost dorința sa, chiar dacă și Nick Rădoi și-a exprimat clar intenția.

„După ce s-au încheiat funeraliile și a avut loc parastasul, Nick a venit și și-a exprimat dorința de a plăti dumnealui tot ce s-a întâmplat acolo. Numai că eu i-am spus: «Te rog frumos, nu se poate. Este dorința mea. E mama copilului meu, nu se poate». Dar dumnealui și-a exprimat această dorință foarte clar”, a spus Cătălin Grozavu.

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