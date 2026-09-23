Cătălin Grozavu i-ar fi propus Florinei să o crească ea pe Miriam, fiica Mădălinei Apostol: „Dar partea mai proastă, știi care e?”

Florina Grozavu, despre fetița Mădălinei Apostol
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Florina Grozavu face noi acuzații în scandalul cu soțul său, Cătălin Grozavu. În centrul discuțiilor este acum fiica cea mică a Mădălinei Apostol. Invitată la Dan Capatos Show, Florina a vorbit despre situația fetei după tragedia întâmplată cu iubita lui Nick Rădoi. CANCAN.RO are toate detaliile!

Cătălin Grozavu i-ar fi propus Florinei să o crească pe Miriam

Florina susține că, după nefericitul eveniment, Cătălin ar fi discutat posibilitatea ca ea să aibă grijă de Miriam. Aceasta a spus că, indiferent de cât de mult și-ar fi dorit să ajute, faptul că are deja 3 copii în grijă ar fi împiedicat-o. Vezi emisiunea integrală aici!

„A sunat să-mi zică: «Ia fii atentă, Mădălina e în comă. Dar partea mai proastă, știi care e? Trebuie să am grijă de fetiță.» Eu deja am trei, cu care mă descurc. Nu e greu să te descurci, dar nu poți să zici că e ușor. Eu sunt acum la emisiunea la care particip. Am evenimente la care trebuie să particip și mi-e greu. Cea mică a trecut printr-o traumă. Asta e o traumă și începutul adolescenței e o perioadă foarte dificilă. Dacă puteam s-o iau, o luam, dar nu pot să-mi bat joc de copil. Este un copil care probabil va avea nevoie de psiholog o perioadă. Nu aș vrea să-mi bat joc de un suflet, care oricum trece prin multe acum. Nu știm ce e în sufletul ei, nu pot să-mi imaginez. Mi-ar fi plăcut să fi putut ajuta. Eu, din ce știu, ei s-au certat pe custodia copilului acestuia, adică pe Miriam. Acum, dacă au avut discuțiile astea, cine ia copilul, cine cum face? Ar fi trebuit să-l bucure că, în sfârșit, are grijă de fată.”

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Florina a spus că se teme că acum, după ce a dezvăluit toate probleme care mocneau între cei doi, Cătălin se va răzbuna și nu o va mai ajuta deloc cu creșterea celor doi copii pe care îi au împreună.

„Acum începe cu răzbunarea. Este partea de răzbunare, este doar începutul. Să vedeți că, din acest moment, o să spună că nu mă mai ajută cu copiii. A zis: «Nu mai are nimeni cine să-i ducă, să-i aducă. Nu te mai ajut cu absolut nimic, să te descurci. Dacă te-ai apucat să deschizi gura, descurcă-te.»”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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