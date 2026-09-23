Gestul făcut de Olga Barcari, după experiența Asia Express. Ce și-a tatuat pe piciorul drept: ”A fost ca o renaștere”

Olga Barcari revine în atenția publicului din nou, însă de data aceasta pentru a-și prezenta cel mai nou tatuaj. Fosta concurentă de la Asia Express și-a desenat pe piele semnul renașterii sale.

Olga Barcari a făcut echipă cu Carmen Simionescu la Asia Express 2025, când au fost la un pas să intre în finala pentru marele premiu în valoare de 30.000 de euro. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, hairstilista a dezvăluit că, în memoria celei mai intense experiențe din viața sa, a decis să își tatueze emblema Asia Express. Tatuajul a fost realizat pe interiorul gambei piciorului drept, ca un tribut adus miilor de pași străbătuți pe „Drumul Eroilor”.

Olga Barcari: „A fost o experiență care m-a scos complet din zona de confort”

Fosta parteneră de drum a lui Carmen Simionescu ne-a mărturisit că participarea la Asia Express a fost ca o renaștere, atât din punct de vedere emoțional, cât și profesional. Ea a recunoscut că una dintre cele mai importante lecții învățate pe „Drumul Eroilor” a fost cea a vulnerabilității, mai exact, momentul în care a renunțat la propriile bariere și a lăsat telespectatorii să o descopere exact așa cum este, în cel mai autentic mod.

”Pentru mine, Asia Express a fost ca o renaștere. A fost o experiență care m-a scos complet din zona mea de confort și m-a făcut să mă descopăr într-un mod în care nu cred că aș fi putut-o face altfel. Am învățat foarte multe în această competiție, despre oameni, despre limitele mele și, mai ales, despre mine. Mi-am făcut prieteni noi și am trăit momente pe care le voi păstra pentru tot restul vieții. Dar poate cel mai important lucru pe care mi l-a oferit Asia Express a fost curajul de a-mi da jos barierele. Am lăsat oamenii să mă vadă exact așa cum sunt eu: sensibilă, luptătoare, bună la inimă, vulnerabilă, dar și foarte puternică. Și mă bucur că, dincolo de competiție, am reușit să fiu și o prietenă adevărată pentru Carmen. Ne-am susținut necondiționat, ne-am fost alături în momentele grele și am învățat că, uneori, omul de lângă tine poate fi la fel de important ca rezultatul competiției. Asia Express nu mi-a dat doar o aventură. Mi-a dat o versiune nouă a mea. Mai liberă, mai sinceră și mai împăcată cu cine sunt.”, ne-a spus Olga Barcari.

Olga Barcari și Carmen Simionescu, fiica lui Adrian Minune, au fost eliminate de la Asia Express după 6 săptămâni de competiție în Republica Dominicană. După revenirea în România, relația de prietenie dintre cele două a devenit mult mai solidă și unită. De asemenea, ea ne-a mai spus că are acum o relație specială și cu Dan Alexa și Gabi Tamaș, câștigătorii de pe „Drumul Eroilor”.

„Am rămas prietenă cu toți. Copiii lui Alexa și ai lui Tamaș s-au îndrăgostit de mine. Cel mic al lui Dan m-a sunat să-mi spună că-i place de mine. Sunt prietenă acum și cu fiica lui Tamaș. Vorbim în fiecare zi. Ne întâlnim. Cu toții am rămas în niște relații extraordinare. Karmen e sora mea pe viață acum. I-a plăcut că am încercat să mergem acolo. Și am luptat, ne-am susținut una pe alta. Și înainte eram la fel de respectuoase. Dar acum ne cunoaștem mai bine. Ne povestim tot ce facem. Dacă una nu are bani, cere de la cealaltă. Chiar dacă nu ne vedem foarte des, nu ne trădăm. Ne-am făcut favoruri una alteia. Eu am ajutat-o să vadă lumea că nu e doar fata lui Adi Minune. Iar ea a făcut ca lumea care mă vedea altfel, să mă perceapă așa cum sunt”, ne-a mai spus aceasta.

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