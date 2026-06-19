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Ce gând are Olga Barcari cu Dan Alexa, câștigătorul Asia Express: „Lasă că pun eu mâna pe el”

De: Denisa Crăciun 19/06/2026 | 13:51
Ce gând are Olga Barcari cu Dan Alexa, câștigătorul Asia Express: „Lasă că pun eu mâna pe el”
Ce i-ar face Olga Barcari lui Dan Alexa/ sursa foto: social media
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Olga Barcari vine din nou în atenția publicului. Aceasta a vorbit despre Dan Alexa și ce anume i-ar face. Mai concret, hairstylista a explicat ce ar schimba la coafura fotbalistului. Cu atât mai mult că, cei doi au o relație foarte apropiată după participarea la Asia Express.

Olga Barcari este una dintre cele mai cunoscute hairstyliste din țara noastră. Vedeta a declarat ce schimbări i-ar face fotbalistului Dan Alexa. În cadrul unui interviu televizat, bruneta a recunoscut că i-ar plăcea să se ocupe de părul lui. Mai mult, cei doi și-au creat o legătură foarte specială după ce au participat la Asia Express, iar fiul antrenorului cu fosta soție este foarte apropiat de hairstylistă.

Ce i-ar face Olga Barcari lui Dan Alexa

Olga Barcari este foarte pasionată și talentată. Are un succes incredibil, astfel că multe vedete au ajuns în salonul ei. Totuși, există o persoană căreia i-ar face o schimbare uluitoare. Este vorba despre Dan Alexa. După o analizare atentă, aceasta a explicat că ar trebui să schimbe câteva aspecte, inclusiv culoarea părului. Mai mult decât atât, și-ar dori să se ocupe personal.

Lui Dan i-aș face așa: i-aș hidrata părul și i-aș pune nuanțator să îi mai dau un refresh culorii. El stând foarte mult în soare i se mai duce din culoare. I-as nuanța părul, l-aș franjura și i-aș hidrata părul, pentru că are nevoie. De fiecare dată când îl văd e puțin expandat, dar lasă că pun eu mâna pe el și vine la salon. Câteva accente (n.r. i-ar schimba culoarea părului), l-aș tunde dar în stilul meu, să i se așeze. I-am tuns copilul și i s-a aranjat, i-a plăcut extrem de mult. E abrupt, pare că e nefinisată, a declarat Olga Barcari.

De asemenea, ea a continuat și și-a exprimat părerea despre antrenor. Aceasta consideră că atitudinea îl reprezintă și asta le atrage pe femei la el.

Știi ce stârnește el toate fetele? Are un vibe de bărbat, de înțelege, te ascultă și e atât de calm, exact ce îi trebuie unei femei în ziua de astăzi, a mai spus Olga în cadrul interviului.

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