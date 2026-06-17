Denise Rifai, prima reacție clară despre relația cu Dan Alexa: „Spun cu subiect și predicat”

Prezentatoarea Denise Rifai (40 de ani) a rupt tăcerea despre legătura secretă cu Dan Alexa (46 de ani)! Multă vreme s-a speculat în presă că prezentatoarea emisiunii „Furnicuțele” și antrenorul ar forma cel mai suculent cuplu din lumea mondenă.

Sătulă să mai vadă cum numele ei este asociat cu cel al fostului fotbalist, prezentatoarea a vrut să lămurească definitiv lucrurile și a explicat că realitatea este cu totul alta față de cea prezentată în mediul online. Denise a spus că noțiunea de cuplu este una extrem de serioasă pentru ea și că, dacă ar fi existat o scânteie reală de iubire, nu ar fi avut absolut niciun motiv să se ascundă de ochii curioșilor.

Denise Rifai, despre legătura cu Dan Alexa

Prezentatoarea de la Antena 1 a explicat clar cum au stat lucrurile, fără să lase loc de interpretări. Ea a spus că amândoi erau liberi de contract din punct de vedere sentimental atunci când au fost văzuți împreună.

„A fost o confirmație pe care eu nu am confirmat-o nici Dan nu a confirmat-o. Adică noi nu am avut o relație. Nu a fost o relație (…) E ciudat când oamenii nici nu te sună să te întrebe nimic (…) S-a ajuns la o demență, eu nu mă cunoșteam (…) Pentru mine, o relație este ceva foarte important, nu sunt genul de femeie care să aibă relații. Înțeleg ce înseamnă o relație o poveste de iubire. Nu e cazul aici. Dacă era nu ne-am fi ascuns“, a declarat Denise Rifai, la Sosurile lui Măruță.

Chiar dacă nu a fost vorba despre o idilă în adevăratul sens al cuvântului, între cei doi există o legătură specială bazată pe respect și pe o chimie profesională de invidiat. Jurnalista a povestit cu lux de amănunte cum s-au intersectat drumurile lor pentru prima dată. Totul a pornit în cadrul unor filmări.

Cum s-au cunoscut cei doi

Denise Rifai a spus că atitudinea plină de energie a antrenorului a funcționat ca un adevărat pansament pentru ea. Aceasta a recunoscut că a fost impresionată de Dan Alexa din prima clipă în care l-a văzut.

„Am avut un necaz chiar foarte mare acasă și a doua zi filmam cu el și am ajuns la birou și el era foarte agitat (…) E important, din când în când, Dumnezeu vrea să-ți schimbe starea te ajută cu oameni care îți apar și chiar a fost o zi în care ne-am simțit… A fost o emisie foarte reușitada. Mi-a zis de la final: O să vezi cât o să se scrie despre această emisiune și într-adevăr s-a întâmplat, a avut gura aurită“, a mai spus Denise Rifai.

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