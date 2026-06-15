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Ce a determinat-o pe Denise Rifai să plece la Antena 1. Vedeta a făcut dezvăluiri despre ofertă

De: Anca Chihaie 15/06/2026 | 13:16
Ce a determinat-o pe Denise Rifai să plece la Antena 1. Vedeta a făcut dezvăluiri despre ofertă
„Furnicuțele, mereu puse pe șotii.”
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Schimbarea postului de televiziune de către Denise Rifai a reprezentat unul dintre cele mai comentate subiecte din industria media românească în ultimele luni. După o perioadă îndelungată în care a fost una dintre figurile emblematice ale Kanal D, cunoscută în special pentru emisiunile cu profil jurnalistic și politic, realizatoarea TV a ales să înceapă un nou capitol profesional la Antena 1.

Transferul său a atras atenția atât a publicului, mai ales datorită schimbării semnificative de direcție pe care aceasta a decis să o urmeze. Dacă până acum imaginea sa a fost asociată cu interviuri incisive, dezbateri și teme de interes public, noua etapă profesională o aduce într-o zonă complet diferită, cea a divertismentului.

Ce a determinat-o pe Denise Rifai să plece la Antena 1

Potrivit informațiilor oferite în cadrul unei apariții recente în podcastul moderat de Măruță, decizia de a părăsi Kanal D nu a fost determinată exclusiv de considerente financiare. Un rol important l-a avut formatul emisiunii propuse de Antena 1, proiect care i-a oferit posibilitatea de a explora o latură mai puțin cunoscută a activității sale în televiziune.

Noul format reprezintă o schimbare majoră față de proiectele cu care publicul s-a obișnuit în ultimii ani. Denise Rifai a devenit gazda emisiunii „Furnicuțele”, producție care se încadrează în categoria programelor de divertisment și care îi oferă ocazia de a interacționa cu telespectatorii într-un registru diferit față de cel consacrat.

„Are acest format frumos nu doar pentru care am ales să schimb televiziune, ci și profilul. Lumea mă știe ca fiind o jurnalistă serioasă, de politic, care acum am început să fac divertisment. Iubesc foarte mult televiziunea, Cătălin. Mi-am dorit să fac mereu televiziune și un format curat. Când am primit propunerea pentru „Furnicuțele”, în inima mea am spus da pe loc. E șansa pentru mine să fac televiziune pe bune. E singura mea satisfacție când mă trezesc dimineața. „40 de întrebări” este formatul inimii mele și mi-aș dori să-l mai fac o dată când îi va veni momentul. Au fost și dăți când am făcut emisiuni foarte bune, dar niciodată nu m-am ridicat la nivelul așteptărilor mele”, a declarat Denise Rifai.

Mutarea marchează astfel o transformare profesională importantă. De-a lungul carierei sale, jurnalista și-a construit reputația prin abordarea unor subiecte serioase și prin realizarea unor interviuri care au generat numeroase reacții în spațiul public. Emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” a fost unul dintre cele mai apreciate proiecte din portofoliul său, reunind personalități din politică, sport, cultură și showbiz.

CITEŞTE ŞI: Lovitură în televiziune! A semnat cu Antena 1 după ce a demisionat de la postul concurent, în februarie 2026

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