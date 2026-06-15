Gestul făcut de Dan Alexa după ce și-a petrecut noaptea cu Andreea Popescu. Unde s-a dus glonț celebrul antrenor

Complicate sunt căile amorului, mai ales în ceea ce îi privește pe Andreea Popescu și Dan Alexa. După ce weekendul trecut s-au alergat prin cluburile de fițe din Capitală, acum fiecare a revenit la treburi „mai serioase”. Andreea Popescu se reface după toată alergătura, cel mai probabil, în timp ce Dan Alexa a decis că este momentul să își facă unele îmbunătățiri. Unde a mers antrenorul după episodul solicitant din weekend?

Weekendul ce tocmai a trecut a adus un „maraton” serios pentru Andreea Popescu și Dan Alexa. CANCAN.RO a surprins-o pe brunetă într-o adevărată demonstrație de perseverență. Aceasta a pornit într-o cursă de urmărire prin cluburile din Capitală și a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-i capta atenția lui Dan Alexa. (Vezi mai multe detalii AICI).

Gestul făcut de Dan Alexa după ce și-a petrecut noaptea cu Andreea Popescu

Ei bine, perseverența Andreei Popescu a dat roade, căci la final de seară Dan Alexa și-a făcut drum către apartamentul acesteia. În urma celor întâmplate, am vrut să aflăm ce s-a întâmplat între cei doi, iar Andreea Popescu a oferit o primă reacție (Vezi reacția acesteia AICI). Bruneta s-a eschivat când a venit vorba de antrenor, însă atitudinea ei sugera că întâlnirea a fost un succes.

În ceea ce îl privește pe Dan Alexa, acesta se pare că este destul de obosit după maratonul din weekend. Nopțile pierdute probabil că își spun cuvântul, așa că antrenorul a luat o decizie importantă: are nevoie de unele îmbunătățiri.

Așa că nu a mai stat pe gânduri și a trecut pragul medicului estetician. Dan Alexa a mers la o clinică de înfrumusețare și s-a lăsat pe mâna specialistului. Și cum este un bărbat asumat, antrenorul nu s-a sfiit să facă public faptul că a apelat la medicul estetician, iar după ce a terminat procedurile chiar s-a fotografiat alături de patroana clinicii.

Pentru moment, Dan Alexa nu a dezvăluit la ce proceduri a apelat, însă patroana clinicii a promis că după ce rezultatele o să fie vizibile o să dezvăluie totul.

„Mulțumim de vizită, Dan Alexa. Onorați de încrederea pe care ne-ai oferit-o. După ce vom avea și rezultatele dorite, vom dezvălui și scopul vizitei în clinica noastră”, a transmis patroana clinicii.

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