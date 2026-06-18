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Dan Alexa a făcut marcaj strâns la Ramona Olaru: „Asta e fault, băiatul meu!”

De: Elisa Tîrgovățu 18/06/2026 | 20:23
Dan Alexa a făcut marcaj strâns la Ramona Olaru: „Asta e fault, băiatul meu!” / Sursa foto: Social media
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Într-un moment amuzant din emisiunea „Fiertzi pe Mondial”, Dan Alexa a oferit o demonstrație de tehnică corp la corp, în cadrul unui segment dedicat interacțiunilor dintre invitați și gazde. Episodul a avut-o în prim-plan și pe Ramona Olaru. Asistenta TV a intrat rapid în jocul provocării, transformând momentul într-un schimb plin de energie și replici savuroase.

Totul a început atunci când fostul internațional a încercat să ilustreze o fază de joc specifică fotbalului, preluând mingea printr-o tehnică ce a implicat contact direct și o mișcare rapidă de întoarcere, menită să îi permită controlul mingii.

Dan Alexa: „Nu e fault, sora mea”

Momentul a fost unul savuros, însă a stârnit imediat reacții din partea Ramonei Olaru. Vedeta a intervenit cu umor și spontaneitate, comentând scurt: „Ăsta e fault, băiatul meu”. Replica nu a rămas fără răspuns, Dan Alexa întorcând imediat gluma și spunând: „Nu e fault, sora mea”, ceea ce a amplificat atmosfera relaxată din platou.

Pe parcursul emisiunii, dinamica dintre cei doi a continuat în același registru jucăuș, formatul show-ului încurajând astfel de interacțiuni directe între invitați, mizând pe combinația dintre divertisment și momente spontane. Într-o nouă încercare de a intra în posesia mingii, Ramona Olaru, aflată chiar pe tocuri, a reușit surprinzător să îl deposedeze pe Dan Alexa, stârnind reacții din partea celor prezenți în platou.

Sursa foto: Captură Antena 1

Emisiunea „Fiertzi pe Mondial” face parte din programul special dedicat perioadei Campionatului Mondial, difuzat de Antena 1. Formatul este conceput ca o combinație între talk-show sportiv și divertisment. Astfel, fotbalul devine pretext pentru provocări, jocuri și interacțiuni neconvenționale între vedete, sportivi și prezentatori.

Odată cu debutul competiției internaționale, grilele de programe ale televiziunilor s-au adaptat pentru a include conținut tematic. Prin urmare, acest tip de emisiune vine să completeze atmosfera de sărbătoare sportivă. „Fiertzi pe Mondial” mizează pe umor, improvizație și situații neprevăzute, transformând analiza sportivă clasică într-un spectacol relaxat, accesibil și plin de energie.

Momentul dintre Dan Alexa și Ramona Olaru a devenit unul dintre cele mai comentate secvențe ale ediției. A fost ilustrat perfect spiritul emisiunii: sport, divertisment și bună dispoziție într-un singur format.

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