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Dan Alexa nu se mai ascunde. Antrenorul spune adevărul despre relația cu Andreea Popescu, după imaginile apărute în club: „Este un om minunat!”

De: Hermina Hagianu 17/06/2026 | 16:13
Dan Alexa nu se mai ascunde. Antrenorul spune adevărul despre relația cu Andreea Popescu, după imaginile apărute în club: „Este un om minunat!”
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După câteva zile în care a stat departe de tot ce s-a scris și s-a spus despre el, Dan Alexa a decis să spună, în sfârșit, cum vede el întreaga poveste care l-a avut în prim-plan alături de Andreea Popescu. Antrenorul a oferit primele și singurele declarații după imaginile surprinse de CANCAN.RO. Și, surpriză! Antrenorul nu doar că nu a alimentat speculațiile, ci a ales să îi ia apărarea brunetei.

Între timp, povestea și-a urmat cursul firesc. Imaginile au fost analizate, comentate și reinterpretate, iar în jurul lor au apărut rapid tot felul de scenarii. (VEZI AICI TOATE DETALIILE ȘI IMAGINILE DIN SEARA RESPECTIVĂ) Așa cum se întâmplă de obicei s-au format mai multe tabere unii au criticat-o în timp ce alții au considerat că lucrurile au fost exagerate și că bruneta a fost judecată prea aspru.

Andreea Popescu a trecut peste episodul cu Dan Alexa din club

De cealaltă parte, Andreea Popescu nu a simțit nevoia să intre în jocul „comentatorilor”. Nu a oferit explicații și nici nu a intrat în polemici cu cei care s-au grăbit să tragă concluzii. În ultimele zile bruneta pare să fi intrat în cu totul altă etapă a vieții sale, una în care atenția lui Dan Alexa nu mai reprezintă centrul universului, iar zvonurile din showbiz nu merită atât de multă importanță. Acum Andreea pare ocupată cu lucruri. De exemplu, cu propria persoană. Salon, tratamente, puțină atenție în plus la imagine și câteva ajustări care nu au trecut neobservate de cei care o urmăresc. Femeile sigur vor înțelege. Există o regulă nescrisă care spune că după o despărțire nu stai să plângi prea mult, ci îi arăți fostului ce a pierdut. Bine, vorba e altfel, dar ne limităm doar la atât. 🤣🤣

Ce face Andreea Popescu, după noaptea cu Dan Alexa/ sursa foto: TikTik
Ce face Andreea Popescu, după noaptea cu Dan Alexa/ sursa foto: TikTik

La rândul său, Dan Alexa a procedat exact cum a făcut de cele mai multe ori de-a lungul anilor. A stat departe de scandal. De această dată însă a ales să facă o excepție pentru a transmite un mesaj clar în ceea ce o privește pe Andreea Popescu.

Cei care îl cunosc știu că antrenorul a fost întotdeauna atent atunci când a venit vorba despre femeile din viața lui. Atât de atent încât și prietenii l-au luat drept exemplu și au încercat să folosească aceleași metode de seducție. Rezultatele, evident nu au fost aceleași. Sincer vorbind, în ultimele luni nimeni nu prea a reușit să joace în aceeași ligă cu Alexa. 🤣🤣🤣

Dan Alexa se uită, nu prea fericit, la Andreea Popescu
Andreea Popescu și Dan Alexa

Primele declarații ale lui Dan Alexa după ce CANCAN.RO l-a surprins cu Andreea Popescu

Revenind la ce ne interesează și anume la declarații, antrenorul a preferat să spună lucrurilor pe nume și să pună capăt unor interpretări care, în opinia lui, au mers prea departe. Mai ales când vine vorba despre Andreea Popescu, despre care are numai cuvinte de apreciere.

Andreea este un om minunat și nu cred că trebuie să fie judecată pe baza unor interpretări sau speculații. Nu a existat niciun moment în care să îmi caute atenția sau să mă pună într-o situație nefavorabilă. Realitatea este cu totul alta. Eu am preferat mereu să stau departe de bârfe și de poveștile construite în jurul meu și așa îmi doresc să rămână lucrurile. Sincer, în perioada asta sunt mai fiert pe Mondial decât pe ce se discută în showbiz. Vă mulțumesc!

Ce se va întâmpla mai departe? Nu ne mai hazardăm să facem predicții. Viața ne-a învățat că exact în momentul în care spunem că nu ne mai miră nimic, apare ceva care ne demonstrează contrariul. În orice caz, rămâneți cu ochii pe CANCAN.RO. De la noi aflați, ca de fiecare dată, tot ce mișcă în showbiz!

CITEȘTE ȘI: Gestul făcut de Dan Alexa după ce și-a petrecut noaptea cu Andreea Popescu. Unde s-a dus glonț celebrul antrenor

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