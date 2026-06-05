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Andreea Popescu, pe mâna medicului după ce a ajuns să cântărească 47 de kilograme! La ce intervenție a apelat

De: David Ioan 05/06/2026 | 19:48
Andreea Popescu, pe mâna medicului după ce a ajuns să cântărească 47 de kilograme! La ce intervenție a apelat
Andreea Popescu, pe mâna medicului după ce a ajuns să cântărească 47 de kilograme! La ce intervenție a apelat. Foto: social media
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Andreea Popescu a trecut printr-o schimbare vizibilă în ultimele luni, după ce a ajuns la 47 de kilograme, aceeași greutate pe care o avea în adolescență. Influencerița a mers astăzi la un chirurg plastician pentru a discuta intervenția estetică pe care intenționează să o facă, după ce procesul rapid de slăbire i-a modificat aspectul abdomenului.

Procesul de slăbire al Andreei Popescu a fost accelerat de injecțiile pentru pierderea în greutate, însă bruneta a recunoscut că ritmul a fost mult prea alert. Scăderea bruscă în greutate i-a provocat căderea părului, iar acum, la 47 de kilograme, influencerița spune că vrea să repare efectele secundare ale transformării.

Andreea Popescu, pe mâna medicului după ce a ajuns să cântărească 47 de kilograme!

În cabinetul medicului estetician, Andreea Popescu a explicat că pielea din zona abdomenului s-a lăsat vizibil după pierderea kilogramelor. Inițial, ea a luat în calcul o nouă abdominoplastie, însă specialistul i-a recomandat varianta de abdominoplastie reversă, considerată mai potrivită pentru situația ei.

În timpul discuției, influencerița a glumit și pe tema unei posibile intervenții la nivelul bustului, sugerând că ar putea lua în calcul și implanturile mamare. Rămâne de văzut dacă, pe lângă abdominoplastia reversă, va opta și pentru mărirea sânilor.

La ce intervenție a apelat

„Eu făcut acum 2 ani abdominoplastie după 3 sarcini. Acum după 21 de kilograme pierdute… face mici ajustări”, a transmis Andreea Popescu pe Instagram.

Bruneta a explicat că a dat jos 17 kilograme în doar patru luni, un ritm pe care îl consideră acum prea agresiv. Ea a subliniat că problemele cu căderea părului nu au fost cauzate de medicament, ci de pierderea rapidă în greutate.

„Dacă mi-a căzut părul, nu mi-a căzut din cauza medicamentului, ci din cauza slăbitului brusc și rapid, foarte rapid, pentru că în patru luni am slăbit 17 kilograme“, a explicat influencerița în mediul online.

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