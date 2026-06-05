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Andreea Popescu, cerută în căsătorie?! Le-a arătat tuturor inelul, după ce Rareș Cojoc s-a afișat cu noua cucerire

De: Emanuela Cristescu 05/06/2026 | 18:53
Andreea Popescu. Sursa foto Social media
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Fosta dansatoare a Deliei, Andreea Popescu, (42 de ani) a reușit să arunce internetul în aer în doar câteva secunde! La numai câteva luni de la divorțul de Rareș Cojoc, bruneta a apărut cu un inel spectaculos pe degetul inelar, iar fanii au intrat imediat la bănuieli.

Să fie vorba despre o nouă logodnă? Și-a refăcut deja viața? Sau a vrut să transmită un mesaj cu subînțeles după ce s-a aflat că fostul ei soț trăiește o nouă poveste de dragoste?

Cum s-a răzbunat Andreea Popescu pe Rareș Cojoc

Cert este că Andreea nu a lăsat nimic la voia întâmplării. În imaginile publicate online, fosta dansatoare pare să facă tot posibilul pentru ca bijuteria să fie observată. Și a reușit! Privirile tuturor s-au oprit asupra diamantului impresionant care strălucea pe degetul ei.

Internauții au remarcat imediat inelul și au început să se întrebe dacă nu cumva Andreea Popescu se iubește deja cu alt bărbat.

Momentul este cu atât mai interesant cu cât vine la foarte puțin timp după ce Rareș Cojoc a fost asociat cu o nouă femeie. Mulți dintre urmăritori au văzut apariția brunetei drept o demonstrație de forță și un semnal clar că și ea a trecut peste divorț.

Andreea Popescu
Andreea Popescu. Sursa foto Social media

Rareș Cojoc are o nouă iubită

În urmă cu câteva săptămâni au apărut dovezi că Rareș Cojoc a uitat-o pe Andreea Popescu. Campionul mondial la dans sportiv a fost asociat cu o nouă prezență feminină care atrage toate privirile. Este vorba despre Claudia Dumitru, o tânără cunoscută în lumea modellingului, care pare să fi adus din nou zâmbetul pe chipul sportivului.

Dacă în urmă cu câteva luni numele său era legat de divorțul de mama copiilor săi, acum atenția s-a mutat asupra femeii care îi este alături. Claudia Dumitru nu este deloc o necunoscută. Tânăra activează în industria modellingului și se bucură de o comunitate importantă pe rețelele sociale, unde imaginile sale atrag constant aprecieri și comentarii.

Rareș Cojoc și noua iubită, Claudia
Rareș Cojoc și noua iubită, Claudia. Sursa foto Social media

Separarea de Andreea Popescu a reprezentat unul dintre cele mai dificile momente din viața sportivului. După o relație de lungă durată și o familie construită împreună, puțini se așteptau ca povestea lor să ajungă la final.

Cu toate acestea, timpul pare să fi vindecat o parte dintre răni. Apropierea dintre Rareș și Claudia alimentează tot mai multe discuții, iar imaginile apărute în spațiul public îi fac pe mulți să creadă că dansatorul și-a găsit din nou echilibrul.

VEZI ȘI: Decizia luată de Andreea Popescu, după ce Rareș Cojoc s-a afișat cu noua cucerire
Andreea Popescu l-a luat la întrebări, Rareș Cojoc a ascultat cu capul plecat. După ce și-a refăcut viața, dansatorul milionar a dat ochii cu fosta soție

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