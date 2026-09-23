Detalii neștiute despre mama lui Cheloo. Cu ce se ocupa femeia care i-a dat viață, de fapt

Cheloo și Mihai Ban au acceptat provocarea și au plecat la Asia Express. Concurenții au ajuns în China, iar artistul a fost mai sincer ca niciodată cu localnicii care le-au oferit cazare. Acesta a vorbit, emoționat, despre cea care i-a dat viață.

Deși este o persoană discretă atunci când vine vorba despre viața sa privată, la Asia Express s-a schimbat radical. Cheloo a fost deschis în fața unor localnici care, curioși, l-au întrebat despre familie.

Inițial nu a ezitat să răspună, însă după ce a făcut câteva confesiuni impresionante, a preferat să schimbe subiectul. Vizibil emoționat, a povestit despre mama sa și despre ocupația pe care a avut-o până în ultima clipă. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cheloo, mărturisiri emoționante despre mama sa la Asia Express

Echipele din Asia Express au ajuns la prima etapă din China. Până acum, Cheloo și Mihai Ban s-au descurcat de minune la probe, dar mai ales cu localnicii. Aceștia au nimerit de fiecare dată la oameni cu povești de viață impresionante, care i-au marcat profund și pe concurenți.

În cea mai recentă ediție difuzată, celebrul rapper s-a arătat emoționat de întrebarea pe care a primit-o. Gazdele lor au fost curioase să afle despre familia sa, așa că a povestit fără ezitare că mama sa a lucrat ca femeie de serviciu până în ziua în care a murit. Pe de altă parte, artistul nu a oferit prea multe detalii despre cea care i-a dat viață și nici nu a precizat cauza decesului, explicând că nu vrea să abordeze acest subiect.

„Mama mea a fost femeie de serviciu până în ultima zi din viața ei (…) Mama mea a murit atunci când trebuia și a fost decizia ei. Nu vreau să vorbesc despre asta”, a spus Cheloo, la Asia Express.

Cheloo a clacat la emisiune

În ediția de duminică, 20 septembrie, Cheloo a clacat. Acesta s-a enervat atunci când trebuia să facă autostopul pentru a ajunge la următoarea misiune. Rapperul nu era deranjat doar pentru că oamenii nu opreau, ci pentru că nu îi place să stea la mila lor.

„Întreb 10 taximetriști, dacă nu, îl calc în picioare. Nu-mi place să stau la mila oamenilor, am greșit emisiunea, înțeleg, dar trebuie să luăm o decizie. Hai pe partea pe care au plecat toți enoriașii și vedem dacă găsim o mașină contra unui ceas de care nu îmi pasă. Atât am la mine”, a declarat el.

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