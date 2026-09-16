Proba de la Asia Express care l-a revoltat pe Cheloo: „Este o încercare perversă, răuvoitoare, care ne-a atacat demnitatea”

Competiția de la Asia Express – Drumul Mătăsii continuă cu noi provocări pentru echipele rămase în concurs. După zile întregi în care concurenții au fost nevoiți să facă față oboselii, vremii dificile și probelor solicitante, aventura din Uzbekistan le-a adus și o misiune mai puțin obișnuită. De această dată, vedetele au fost puse în situația de a-și demonstra abilitățile de comunicare și de a-i implica pe localnici într-un schimb inedit de expresii.

În ediția difuzată pe 15 septembrie 2026, concurenții au primit o probă construită în jurul limbajului și al pronunției. Misiunea a presupus o interacțiune directă cu oamenii din Uzbekistan, fiecare echipă fiind nevoită să găsească un localnic dispus să o ajute să învețe și să reproducă o formulare în limba uzbecă.

La rândul lor, concurenții au primit responsabilitatea de a-l învăța pe localnic o expresie în limba română. Astfel, proba a devenit rapid un exercițiu de memorie, pronunție și răbdare, mai ales că formulările alese nu au fost dintre cele mai simple.

Cheloo, nemulțumit de provocarea pregătită de producători

Pentru Cheloo, însă, misiunea nu a fost privită doar ca un simplu joc de cuvinte. Artistul a avut o reacție aparte atunci când a realizat ce expresie trebuie să transmită unui localnic. Modul în care a fost construită proba i s-a părut exagerat de complicat și dificil de pus în practică.

Concurentul a privit cu ironie situația în care un om din Uzbekistan trebuia să învețe și să reproducă o expresie românească dificilă, mai ales în condițiile în care aceasta presupunea o succesiune rapidă de sunete asemănătoare. Pentru echipe, fiecare secundă conta, iar greșelile de pronunție puteau transforma o sarcină aparent simplă într-una extrem de complicată.

„Cum să pui pe cineva din Uzbekistan să spună mârlănia aia lingvistică? Este o încercare perversă, răuvoitoare, care ne-a atacat demnitatea?”, a spus Cheloo.

Mihai Ban, accidentat în timpul unei probe. Cheloo a fost implicat în momentul tensionat

Cu doar o ediție înainte, echipa formată din Cheloo și Mihai Ban a trecut printr-un moment mult mai dificil. În timpul unei probe desfășurate pe un teren de fotbal, cei doi au fost implicați într-o situație care s-a soldat cu accidentarea lui Mihai Ban.

Cele nouă echipe rămase în competiție se luptau pentru obținerea imunității, iar misiunile au presupus multă energie și efort fizic. În timpul desfășurării probei, Mihai Ban a suferit o accidentare la picior, după ce s-a ciocnit cu partenerul său de echipă.

Momentul a creat îngrijorare, însă situația nu l-a împiedicat pe Mihai Ban să continue competiția. Accidentarea a venit într-un moment în care fiecare echipă încerca să avanseze cât mai repede și să își păstreze șansele de a rămâne în cursa pentru marele premiu.

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Câți bani a primit Cheloo de la Antena 1, pentru a participa la Asia Express 2026