Gabi Tamaș și Olga Barcari bifează un nou proiect împreună! Unde îi vei putea urmări

Gabi Tamaș și Olga Barcari bifează un nou proiect împreună! Unde îi vei putea urmări
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Olga Barcari și Gabi Tamaș
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Este oficial! Gabi Tamaș și Olga Barcari revin împreună într-un nou proiect TV! Vestea a fost dată chiar de hairstylistă. Filmările au început deja, iar telespectatorii vor avea parte de surprize pe măsură. Emisiunea ar putea începe anul viitor. 

Olga nu mai are nevoie de prezentări când vine vorba de reality-show-uri. A trecut prin „Asia Express”, a bifat „Survivor”, iar acum a ajuns și într-un proiect marca Nea Marin. Și partea interesantă abia acum vine: printre cei care au fost alături de ea la filmări s-a aflat Gabi Tamaș.

„Am fost în Survivor, am fost la Nea Marin, care urmează la anul… cu Tamaș. Nu știu dacă am voie să spun, dar a fost Tamaș, au fost mai mulți oameni acolo și urmează la anul, vedem anul acesta ce se ivește”, a spus ea.

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Gabi Tamaș și Olga Barcari, din nou împreună pe micul ecran

Practic, Olga a vrut să fie discretă, dar numele lui Tamaș a ieșit la înaintare. Și uite așa aflăm că cei doi au ajuns din nou în aceeași producție. Dacă în „Asia Express” au fost parte dintr-o experiență cu totul diferită, acum aventura lor se mută într-un alt decor. Gabi Tamaș și Olga Barcari au filmat pentru proiectul lui Nea Marin, alături de mai multe vedete. Olga n-a vrut să povestească tot ce s-a întâmplat în timpul filmărilor, semn că producția mai are destule surprize de scos din mânecă. Cert este că Tamaș și hairstylista vor apărea din nou împreună pe micul ecran.

Olga Barcari și Gabi Tamaș

Olga Barcari și Gabi Tamaș. Sursa foto Instagram

Și nu mai este mult până când publicul va putea vedea ce au făcut. Potrivit declarației Olgăi, proiectul urmează să fie difuzat anul viitor.

Bruneta a confirmat! Și-a făcut iubit

Pe lângă proiectele de televiziune, Olga Barcari a povestit și despre viața ei personală. Vedeta a recunoscut că este într-o relație, însă lucrurile nu sunt tocmai simple. Partenerul ei este plecat, iar bruneta așteaptă de ceva timp să se întoarcă acasă.

„În prezent sunt cu cineva, dar aștept de foarte multă vreme să vină acasă, vorbim în fiecare zi, dar vedem ce va fi. A spus că vine în septembrie la final. Sunt cu cineva, nu știu ce să zic, dar de mult timp sunt singurică, să spun așa, în așteptare, sunt obișnuită de o viață să aștept bărbații din viața mea”, a spus Olga pentru Viva.

Relația la distanță nu este deloc ușoară pentru Olga. Bruneta a spus că are zile în care este foarte hotărâtă în privința sentimentelor ei, dar și momente în care se răzgândește.

„Da, este foarte greu, pentru că am foarte multe stări, azi spun că te iubesc, mâine te părăsesc, fac tot felul de mofturi, să spun așa, dar cred că așteptarea o să merite. Și vedem, dar nu am foarte mari așteptări, pentru că știi cum sunt oamenii, adică nu am încredere nici în mine că o să fiu cea care îl va dori definitiv, sau nu știu, nu știu ce se va întâmpla, însă știu că mă focusez foarte mult pe muncă, pe ceea ce fac, pe mine, pe imaginea mea, nu numai pe imagine, pe mentalitate, meditez foarte mult, mă dezvolt, încerc să văd cine sunt cu adevărat, ca să pot să dau un vibe bun oamenilor din jurul meu”, a mai spus ea.

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