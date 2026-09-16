În ce condiții se scade nota la purtare din cauza absențelor în anul școlar 2026-2027

În ce condiții se scade nota la purtare din cauza absențelor în anul școlar 2026-2027
Absenţe
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Frecvența elevilor la ore este unul dintre criteriile folosite pentru evaluarea conduitei școlare. Cadrele didactice trebuie să verifice prezența la fiecare oră și să consemneze în catalog absențele elevilor care lipsesc de la cursuri.

Lipsa motivată din motive medicale poate fi justificată prin documente eliberate de medicul școlar, medicul de familie sau medicul specialist. În cazul internărilor sunt acceptate certificatele medicale, foile de externare sau scrisorile medicale.

Cum sunt gestionate absențele în anul școlar 2026-2027

Documentele depuse pentru motivarea absențelor trebuie să fie vizate de medicul de familie care are în evidență elevul sau, după caz, de cabinetul medical al școlii.

Regulamentul-cadru permite și motivarea absențelor fără acte medicale, pe baza unei cereri scrise. Într-un an școlar pot fi justificate astfel cel mult 40 de ore, cu condiția ca acestea să nu depășească 20% din totalul orelor unei discipline.

Cererea pentru motivarea absențelor se adresează cadrului didactic responsabil de clasă – învățător, profesor pentru învățământ primar sau diriginte – și trebuie să fie avizată în prealabil de directorul unității de învățământ. Elevii majori pot depune cererea personal.

După revenirea la școală, elevul are la dispoziție maximum șapte zile calendaristice pentru a prezenta documentele necesare. Dacă acestea nu sunt depuse în termen, absențele sunt considerate nemotivate.

În ce condiții se scade nota la purtare

Pentru elevii minori, responsabilitatea depunerii documentelor revine părintelui sau reprezentantului legal, care trebuie să le înmâneze direct cadrului didactic responsabil de clasă. Motivarea se face în aceeași zi, iar actele sunt păstrate de școală pe tot parcursul anului școlar.

Absențele elevilor care lipsesc pentru participarea la competiții sportive, cantonamente, olimpiade, concursuri școlare sau profesionale, precum și cele ale elevilor aflați în mobilități educaționale sunt reglementate prin proceduri distincte.

Numărul absențelor nemotivate influențează calificativul sau media la purtare. La clasele primare, fiecare set de 20 de absențe nemotivate duce la scăderea graduală a calificativului. La gimnaziu și liceu, pentru fiecare 20 de absențe nemotivate se pierde un punct din media anuală la purtare. Aceeași sancțiune se aplică și când absențele reprezintă 20% din orele alocate unei discipline sau unui modul de specialitate.

Absențele nemotivate pot afecta acordarea burselor în anul școlar 2026–2027, în funcție de tipul bursei și de condițiile prevăzute în metodologia de acordare.

CITEŞTE ŞI: Reguli stricte privind utilizarea telefoanelor mobile în școli: Ce prevede legea pentru anul școlar 2026–2027

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