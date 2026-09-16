Secretul din farfuria lui Cristiano Ronaldo! Nu costă bani, dar 90% dintre oameni nu reușesc să-l „consume”

La 41 de ani, Cristiano Ronaldo joacă fotbal la cel mai înalt nivel, iar forma fizică a portughezului provoacă inevitabil aceeași întrebare: ce mănâncă și ce face diferit față de ceilalți? Nutriționistul sportiv Johnny Ondina susține că răspunsul nu trebuie căutat în superalimente exotice, suplimente spectaculoase sau trucuri descoperite pe rețelele sociale. Dieta lui CR7 ar fi, dimpotrivă, una cât se poate de simplă și chiar „destul de plictisitoare”. Marele secret ar fi un „ingredient” pe care oricine îl are la dispoziție, dar pe care, potrivit specialistului, 90% dintre oamenii obișnuiți sau chiar dintre sportivii de elită nu îl folosesc suficient.

Cristiano Ronaldo, o formă fizică ieșită din comun la 41 de ani

Discuțiile despre cel mai bun fotbalist din istorie pot continua la nesfârșit, însă performanțele fizice ale lui Cristiano Ronaldo sunt greu de ignorat. La 41 de ani, portughezul a continuat să evolueze la un nivel la care cei mai mulți fotbaliști s-au retras deja, iar în vara lui 2026 a devenit al patrulea cel mai vârstnic jucător care a participat la un Campionat Mondial și al doilea cel mai vârstnic care a marcat la un astfel de turneu, după Roger Milla, care a reușit performanța la 42 de ani și 39 de zile.

În spatele longevității sale sportive se află o atenție aproape obsesivă acordată corpului, recuperării, antrenamentelor și alimentației. Numai că, potrivit nutriționistului sportiv Johnny Ondina, citat de cotidianul AS, meniul lui Ronaldo nu seamănă deloc cu ceea ce și-ar putea imagina cei care caută formule spectaculoase pentru performanță.

„Ingredientul” pe care 90% dintre oameni nu îl folosesc

Ondina spune că Ronaldo nu și-a construit forma fizică pe alimente rare și nici pe strategii miraculoase. Produsele pe care le consumă portughezul sunt, în mare parte, accesibile oricui, iar diferența este făcută de felul în care respectă același stil alimentar zi după zi, an după an.

„Secretul dietei lui Cristiano Ronaldo este un ingredient pe care 90% dintre oamenii obișnuiți sau sportivii de elită nu îl au, iar acesta este consecvența.”

Nutriționistul merge chiar mai departe și spune că, privită strict din perspectiva alimentelor folosite, dieta superstarului portughez ar putea părea monotonă.

„Oricare dintre ingredientele pe care le are în casă le putem avea cu toții și, de fapt, aș spune că alimentația lui este destul de plictisitoare.”

Așadar, nu un anumit produs ar explica longevitatea lui Ronaldo pe teren, ci repetarea unor obiceiuri sănătoase pe perioade foarte lungi. După aproximativ 25 de ani de carieră, portughezul ar continua să se bazeze pe lucrurile despre care știe deja că funcționează pentru organismul și performanța lui.

Ronaldo nu aleargă după „minunile” de pe rețelele sociale

Johnny Ondina atrage atenția tocmai asupra contrastului dintre disciplina lui Cristiano Ronaldo și tendința multor oameni de a căuta permanent următorul truc alimentar. În loc să construiască o rutină și să o respecte, aceștia pot ajunge să treacă de la o dietă la alta, de la un supliment la altul sau de la o modă virală la alta.

„De multe ori ne bazăm pe soluții magice și pe lucruri care ni se spun pe rețelele sociale, în timp ce lăsăm deoparte baza, care este consecvența.”

Specialistul oferă și un exemplu sugestiv: tinerii de 18 ani care cumpără sare de Himalaya sau urmează strategii alimentare extreme după ce le-au descoperit pe internet, sperând că acestea le vor îmbunătăți spectaculos performanțele sportive.

„Bucătăria lui este plină de lucruri naturale. Problema este că există puști de 18 ani care cumpără sare de Himalaya sau care au citit pe rețelele sociale că, dacă țin post 15 zile, vor da un gol la vinclu, iar lucrurile nu funcționează așa.”

Mesajul lui Ondina este că baza alimentației unui sportiv nu ar trebui sacrificată în favoarea unor soluții spectaculoase, iar exemplul lui Ronaldo ar demonstra tocmai cât de importantă poate deveni disciplina atunci când este menținută ani la rând.

Regula 95%-5% din alimentația lui Cristiano Ronaldo

Există însă și o altă componentă importantă. Consecvența nu înseamnă neapărat perfecțiune absolută și nici eliminarea pentru totdeauna a oricărui aliment considerat mai puțin sănătos. Ondina spune că Ronaldo și-a permis, foarte rar, zaharuri simple sau produse ultraprocesate, tocmai pentru ca relația sa cu mâncarea să nu devină una excesiv de restrictivă.

Specialistul rezumă filosofia alimentară a portughezului printr-un raport simplu: aproximativ 95% alegeri sănătoase și 5% flexibilitate.

„Ceea ce trebuie să încercăm să imităm este faptul că 95% din timpul său mănâncă sănătos, iar 5% face lucrurile diferit. Cred că procentul este diferit în cazul restului populației.”

Această regulă nu trebuie interpretată ca o formulă medicală universală și nici ca o garanție că cineva va obține fizicul sau performanțele lui Ronaldo. Alimentația unui sportiv profesionist este adaptată consumului său energetic, programului de antrenament, recuperării și obiectivelor individuale, însă ideea pe care Ondina încearcă să o transmită este mai simplă: rezultatele pe termen lung sunt construite mai degrabă prin obiceiuri repetate decât prin intervenții spectaculoase făcute din când în când.

Ronaldo se apropie de borna de 1.000 de goluri

Disciplina portughezului continuă să producă rezultate și pe teren. Cristiano Ronaldo se apropie de unul dintre ultimele obiective uriașe ale carierei sale, borna de 1.000 de goluri, iar după reușita din partida disputată de Al-Nassr împotriva lui Abha a ajuns la 979 de goluri.

În același timp, Ronaldo a început să vorbească tot mai deschis despre apropierea retragerii și despre dorința de a încheia cariera lăsând în urmă o moștenire pe măsura performanțelor sale.

„Acesta este probabil ultimul meu an în fotbal și vreau să las în urmă o moștenire uriașă.”

Iar dacă explicația lui Johnny Ondina este corectă, una dintre lecțiile pe care Ronaldo le lasă în urmă este mult mai puțin spectaculoasă decât ar sugera fizicul său la 41 de ani: nu există un aliment secret ascuns în frigiderul lui CR7, ci o disciplină pe care foarte puțini oameni reușesc să o păstreze timp de decenii.

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