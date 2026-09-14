Căștile date la maximum îți pot afecta auzul! Obiceiul banal care poate lăsa urme pe viață

Căștile au devenit aproape nelipsite din viața de zi cu zi, mai ales în rândul tinerilor. Muzică în metrou, podcasturi pe stradă, videoclipuri în drum spre școală sau serviciu,uneori ore întregi, fără pauză. Specialiștii avertizează însă că problema apare atunci când volumul este prea ridicat și expunerea se prelungește. Sunetele puternice pot deteriora celulele ciliate din urechea internă, provocând traumatisme acustice și, în cele din urmă, pierderea ireversibilă a auzului. Unul dintre cele mai periculoase obiceiuri este creșterea volumului pentru a acoperi zgomotul din jur.

Medicii recomandă ca volumul căștilor să nu depășească 60% din capacitatea maximă a dispozitivului și atrag atenția că, pe măsură ce numărul decibelilor crește, timpul în care putem asculta în siguranță scade dramatic.

Căștile date la maximum îți pot afecta auzul

Specialiștii avertizează că expunerea îndelungată la sunete puternice prin intermediul căștilor, pentru o mare parte a zilei, poate deteriora celulele ciliate din urechea internă. În timp, acest lucru poate duce la traumatisme acustice și la pierderea permanentă a auzului.

O atenție deosebită trebuie acordată obiceiului de a crește volumul căștilor pentru a acoperi zgomotele exterioare. Căștile folosite pentru muzică, podcasturi și diferite tipuri de conținut digital au devenit parte integrantă a vieții cotidiene, în special în rândul tinerilor, odată cu răspândirea tehnologiei digitale.

Medicii subliniază că problema nu este simpla folosire a căștilor, ci depășirea nivelurilor sigure de decibeli, durata prea mare a expunerii și alegerea unui tip nepotrivit de căști. Expunerea excesivă și necontrolată la sunete de intensitate ridicată poate provoca moartea unor celule din urechea internă și poate deschide astfel drumul către leziuni ireversibile.

De ce dăm muzica mai tare?

Profesorul Suat Turgut, șeful Departamentului ORL al Spitalului de Formare și Cercetare Şişli Hamidiye Etfal din cadrul Universității de Științe ale Sănătății, a declarat pentru Anadolu Agency că ascultarea muzicii la un volum foarte ridicat, pentru perioade lungi, poate provoca pierderea auzului la anumite frecvențe.

Turgut explică faptul că sunetele de aproximativ 30-40 de decibeli, comparabile cu nivelul unei conversații normale, nu produc „traumă acustică” urechii. Pericolul apare atunci când volumul este crescut pentru a acoperi zgomotul din jur.

„Tinerii cresc volumul pentru a elimina efectul de mascare al zgomotului exterior. Pe măsură ce volumul muzicii crește, crește și riscul de «traumă acustică» la nivelul urechii interne. Nu ascultați muzică la un volum mult mai ridicat decât nivelul la care vorbiți în mod normal cu alte persoane”, a explicat specialistul.

Căștile introduse în ureche pot provoca și alte probleme

Suat Turgut atrage atenția și asupra riscurilor fizice asociate căștilor intraauriculare. Căștile introduse direct în canalul auditiv pot afecta pielea conductului auditiv extern și pot favoriza apariția infecțiilor.

Noile tehnologii ar putea oferi însă alternative care să protejeze sănătatea auzului și, în același timp, să permită utilizatorului să rămână conștient de ceea ce se întâmplă în jur. Printre acestea se află căștile de tip open-ear cu conducție osoasă, concepute pentru a fi poziționate pe exteriorul urechii, asemănător unor cercei.

Aceste dispozitive transmit sunetul prin oase și lasă canalul auditiv liber.

„Spre deosebire de alte dispozitive, aceste căști lasă canalul auditiv deschis, prevenind deteriorarea pielii din interiorul canalului și eliminând probleme precum mâncărimea, infecțiile și disconfortul la nivelul urechii”, a explicat Turgut.

Volumul contează mai mult decât tipul căștilor

Profesorul Zahide Mine Yazıcı, specialist ORL la Spitalul de Formare și Cercetare Bakırköy Dr. Sadi Konuk, subliniază că utilizarea căștilor este foarte răspândită în rândul tinerilor.

Principala problemă nu este însă folosirea lor în sine, ci pierderea auzului provocată de ascultarea sunetelor la un volum prea ridicat.

„Dacă ascultăm sunete peste un anumit nivel de decibeli, există limite precise. Ar trebui să ascultăm un sunet de 80 de decibeli cel mult 40 de ore pe săptămână. La 83 de decibeli, timpul scade la 20 de ore, iar la 86 de decibeli ajunge la 10 ore. Volumul sunetului este pentru noi un factor mult mai important decât utilizarea căștilor în sine”, a explicat medicul.

Regula de 60% pentru volumul căștilor

Yazıcı recomandă ca volumul căștilor să nu fie crescut peste 60% din nivelul maxim al dispozitivului. În mediile foarte zgomotoase, specialista recomandă folosirea căștilor capabile să reducă zgomotul exterior.

„Atunci când folosesc căștile în transportul public sau în medii foarte zgomotoase, oamenii cresc inevitabil volumul pentru a auzi clar sau pentru a-și auzi bine muzica. Acest lucru provoacă leziuni mai mari urechilor. Prin urmare, căștile cu funcție de anulare a zgomotului pot fi utile, deoarece reduc zgomotul exterior și îi împiedică pe oameni să crească volumul”, a explicat Yazıcı.

Cu cât crește volumul, cu atât scade timpul în care poți asculta în siguranță

Pierderea auzului are șanse mai mari să fie reversibilă dacă expunerea la sunete puternice este identificată din timp și întreruptă. Cu cât expunerea continuă mai mult, cu atât crește riscul unor leziuni permanente.

Timpul considerat sigur scade rapid odată cu creșterea intensității sunetului. La 80 de decibeli, limita indicată este de până la 40 de ore pe săptămână. La 83 de decibeli, aceasta scade la 20 de ore, iar la 86 de decibeli, la numai 10 ore.

În cazul expunerii la sunete de 105 decibeli, timpul nu ar trebui să depășească 10 minute.

Un test auditiv obișnuit poate să nu descopere toate problemele

Zahide Mine Yazıcı atrage atenția că testele auditive de rutină nu oferă întotdeauna imaginea completă a eventualelor leziuni produse la nivelul urechii.

„Trebuie să realizăm evaluări audiometrice care verifică în mod special frecvențele înalte. Faptul că un test auditiv standard nu arată pierderea auzului nu înseamnă că pacientul nu are o asemenea problemă. Dacă suspectăm acest lucru, trebuie să examinăm pacientul mai amănunțit și să verificăm și auzul la frecvențe înalte”, a explicat medicul.

Un miliard de tineri ar putea fi expuși riscului

Datele Organizației Mondiale a Sănătății arată cât de serioasă poate deveni problema, avertizează specialista.

„Organizația Mondială a Sănătății spune că, din cauza obiceiurilor de ascultare, în special dacă nu respectăm practicile de ascultare în siguranță, aproximativ un miliard de tineri ar putea ajunge să sufere de pierderea auzului provocată de zgomot. Prin urmare, în calitate de medici și de persoane responsabile cu informarea publicului, trebuie să-i avertizăm pe tineri și să le oferim recomandări privind practicile sigure de ascultare”, a declarat Zahide Mine Yazıcı.

Avertismentul specialiștilor este, așadar, simplu: căștile nu trebuie abandonate, dar volumul și durata contează enorm. Muzica dată mai tare pentru a acoperi zgomotul metroului poate părea o soluție banală pe moment, însă urechea internă poate plăti, în timp, un preț care nu mai poate fi reparat.

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