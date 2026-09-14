Mihail Pautov dă regula „curcubeului”! De ce culorile din farfurie contează mai mult decât credeai

„Mănâncă mai multe fructe și legume” este unul dintre sfaturile pe care le auzim cel mai des atunci când vine vorba despre o alimentație echilibrată, însă medicul Mihail Pautov atrage atenția asupra unui detaliu care poate face diferența: diversitatea. Așa-numitul principiu „mănâncă curcubeul” presupune introducerea în alimentație a fructelor și legumelor de culori diferite, acestea furnizând combinații variate de vitamine, minerale, fibre și compuși bioactivi. Medicul merge însă mai departe și explică faptul că unele alimente pot fi chiar mai interesante din punct de vedere nutrițional atunci când sunt consumate împreună, deoarece anumiți nutrienți sau compuși vegetali își pot îmbunătăți absorbția în prezența altora.

Ce înseamnă, de fapt, să „mănânci curcubeul”

Ideea nu presupune că trebuie să avem literalmente toate culorile curcubeului la fiecare masă și nici că există o formulă rigidă pe care trebuie să o respectăm zilnic. Este, mai degrabă, o metodă simplă prin care putem urmări diversitatea alimentelor vegetale consumate: verdele frunzelor, roșul roșiilor și fructelor de pădure, portocaliul morcovilor, galbenul ardeilor, violetul prunelor sau al verzei roșii.

Mihail Pautov consideră această diversitate esențială și recomandă nu numai consumul alimentelor vegetale variate, ci și combinarea lor în cadrul aceleiași mese.

„Băi, eu ce mănânc? În primul rând, ne întoarcem la curcubeu. Este esențial să mănânci curcubeu. În al doilea rând, este esențial să amesteci acel curcubeu. Sunt foarte multe substanțe în plante care se potențează una pe cealaltă.”

Roșiile și avocado, o combinație mai interesantă decât pare

Unul dintre exemplele oferite de medic este guacamole, unde roșiile sunt combinate cu avocado. Roșiile reprezintă o sursă importantă de licopen, un pigment carotenoid cu proprietăți antioxidante, iar carotenoidele sunt liposolubile. Din acest motiv, prezența grăsimilor alimentare poate favoriza absorbția lor.

Avocado furnizează tocmai asemenea grăsimi, astfel încât asocierea celor două alimente are o logică nutrițională care depășește gustul.

„Spre exemplu, când faci guacamole, tu amesteci roșii cu avocado. Grăsimea din avocado se pare că activează licopenul, care este o substanță sănătoasă din roșii.”

Mai precis spus, grăsimea nu „activează” licopenul în sens propriu, ci poate crește biodisponibilitatea și absorbția carotenoidelor, inclusiv a licopenului. Este unul dintre motivele pentru care unele legume pot fi asociate cu surse de grăsimi sănătoase.

Pautov continuă exemplul explicând de ce, din această perspectivă, asocierea celor două alimente la aceeași masă poate avea avantaje față de consumarea lor separată:

„Deci dacă mănânci doar o roșie acum și un avocado într-o oră, asta nu o să fie la fel de benefic dacă ai mâncat guacamole, adică roșii amestecate cu avocado.”

Un bol cu mai multe fructe în locul unui singur fruct

Principiul diversității poate fi aplicat foarte simplu și în cazul fructelor. În locul concentrării permanente asupra unui singur tip, Pautov recomandă varietatea și amintește cercetări care au analizat efectele combinării mai multor surse de antioxidanți.

Fiecare fruct are propria compoziție de micronutrienți și fitocompuși, astfel încât diversitatea rămâne unul dintre cele mai simple principii pentru a obține un aport alimentar variat.

„Sau, spre exemplu, dacă mănânci fructe, e bine să mănânci fructe, dar un studiu a demonstrat că atunci când mănânci un bol de fructe amestecate, antioxidanții din acele fructe se potențează într-un mod sinergic.”

Asta nu înseamnă că un fruct mâncat singur își pierde beneficiile sau că salata de fructe devine automat un aliment „mai sănătos” în orice situație. Ideea importantă rămâne diversitatea, iar medicul o rezumă foarte simplu:

„Deci dacă îți place să mănânci fructe, e și mai bine să le mănânci amestecate.”

Kale și lămâie: vitamina C ajută organismul să absoarbă fierul

Un alt exemplu oferit de Mihail Pautov este asocierea dintre kale și lămâie. Legumele cu frunze verzi conțin fier non-hem, forma de fier prezentă în alimentele vegetale, care este în general mai puțin ușor absorbită decât fierul hem din produsele de origine animală.

Vitamina C poate îmbunătăți absorbția fierului non-hem, iar de aici apare logica unei salate în care frunzele verzi sunt asociate cu suc de lămâie sau cu alte alimente bogate în vitamina C.

„Sau, spre exemplu, varza de kale este potențată de lămâie. Dacă îți faci o salată cu varză de kale și pui un strop de lămâie, lămâia aia o să facă fierul din kale mult mai biodisponibil și mai ușor de asimilat.”

Prin urmare, „mâncatul curcubeului” nu trebuie transformat într-o dietă complicată. Principiul poate fi aplicat prin lucruri foarte simple: mai multe culori în farfurie, alternarea fructelor și legumelor și combinații alimentare în care nutrienții se completează. Roșii cu avocado, fructe diferite în același bol sau frunze verzi cu lămâie sunt câteva dintre exemplele prin care Mihail Pautov explică această idee.

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