Cancerul poate începe fără durere! Dr. Mihail Pautov explică simptomele pe care nu trebuie să le ignori

Cancerul nu începe întotdeauna cu o durere puternică sau cu un simptom care să trimită imediat pacientul la medic. Uneori, primele semnale sunt aparent banale: câteva kilograme pierdute fără explicație, o oboseală care persistă indiferent cât dormi, o anemie descoperită întâmplător sau o modificare a tranzitului intestinal. Dr. Mihail Pautov atrage atenția tocmai asupra acestor schimbări care pot fi confundate cu stresul, vârsta sau ritmul obositor al vieții de zi cu zi. Important este însă și mesajul care trebuie să însoțească orice asemenea listă: aceste simptome nu înseamnă automat cancer, cele mai multe putând avea cauze mult mai frecvente și mai puțin grave, dar apariția lor inexplicabilă și persistența justifică o evaluare medicală.

Cancerul poate începe cu simptome pe care le punem pe seama vieții de zi cu zi

Unul dintre motivele pentru care unele forme de cancer sunt descoperite târziu este faptul că simptomele inițiale pot fi nespecifice și pot semăna cu manifestări întâlnite într-o mulțime de alte situații. Oboseala, scăderea în greutate, modificările apetitului, febra persistentă, apariția unor ganglioni sau sângerările neobișnuite se numără printre semnele care pot apărea în cancer, însă ele sunt adesea provocate de alte afecțiuni. Tocmai de aceea, schimbarea față de starea obișnuită a organismului și persistența simptomelor sunt elemente importante.

Dr. Mihail Pautov atrage atenția asupra faptului că boala poate debuta discret, iar pacientul să găsească luni la rând explicații aparent logice pentru ceea ce simte:

„Cancerul e a doua cauză de deces din lume și totuși aproape niciodată nu începe cu o durere mare sau cu un semn clar. Începe cu lucruri mărunte, pe care le poți pune luni întregi pe seama oboselii, a vârstei sau a stresului, și fix de asta ajunge de multe ori să fie descoperit târziu.”

Medicul vorbește și din perspectiva activității sale într-un spital în care sunt tratați zilnic pacienți oncologici și subliniază că diagnosticul tardiv nu este neapărat rezultatul neglijenței.

„În spitalul în care lucrez sunt operați zilnic zeci de pacienți cu diagnostic oncologic, și nu pentru că ar fi fost neglijenți și ajunși târziu la medic, ci pentru că semnele cancerului seamănă perfect cu viața obișnuită a unui om obosit.”

Slăbești fără dietă și fără să faci mai multă mișcare? Merită aflat motivul

Scăderea inexplicabilă în greutate este unul dintre simptomele generale care merită investigate, mai ales atunci când apare fără o schimbare deliberată a alimentației sau activității fizice. American Cancer Society include pierderea importantă în greutate fără o cauză cunoscută printre manifestările care pot apărea în cancer, dar subliniază că un asemenea simptom poate avea numeroase alte explicații medicale.

Dr. Pautov folosește drept reper o pierdere de peste 5% din greutatea corporală în numai câteva luni:

„Slăbitul fără să încerci, și asta în primul rând. Dacă pierzi mai mult de cinci la sută din greutate în câteva luni fără să fi schimbat nimic în mâncare sau mișcare, corpul tău consumă energie pe ceva ce tu nu vezi.”

Nu înseamnă că orice scădere în greutate ascunde o boală oncologică, însă atunci când kilogramele dispar fără explicație, mai ales dacă apar concomitent și alte simptome, cauza trebuie discutată cu medicul.

Oboseala care nu dispare după somn poate fi un alt semnal

Aproape toată lumea trece prin perioade de oboseală, iar stresul, somnul insuficient, munca intensă sau numeroase afecțiuni obișnuite pot explica această stare. Există însă o diferență între câteva zile mai grele și o oboseală persistentă, disproporționată, care continuă săptămâni și nu se ameliorează suficient după odihnă.

Oboseala severă și persistentă apare și pe listele simptomelor generale asociate cu unele cancere, inclusiv uneori prin apariția anemiei, dar nu este nicidecum specifică exclusiv bolilor oncologice.

„Apoi oboseala care nu trece cu somn, săptămâni la rând, oricât dormi.”

Mesajul important nu este că oboseala înseamnă cancer, ci că o schimbare persistentă și inexplicabilă față de nivelul obișnuit de energie merită investigată.

Anemia feriprivă la un bărbat adult sau după menopauză trebuie explicată

O analiză de sânge poate oferi uneori primul indiciu că există o problemă care necesită investigații suplimentare. Un exemplu important este anemia prin deficit de fier, în special atunci când apare fără o explicație evidentă.

Ghidurile NICE includ anemia feriprivă printre situațiile care necesită evaluare pentru o posibilă cauză colorectală, iar investigația nu începe automat și în toate cazurile direct cu o colonoscopie: în funcție de vârstă, simptome și context, medicul poate recomanda teste precum FIT și, ulterior, investigații endoscopice.

Dr. Pautov atrage atenția în special asupra bărbaților adulți și femeilor aflate după menopauză:

„Apoi o analiză banală care iese prost fără explicație: anemia feriprivă descoperită la un bărbat adult sau la o femeie după menopauză nu se pune niciodată pe seama a «nimic», pentru că acolo trebuie căutată o sursă de sângerare, de multe ori în tubul digestiv, și asta e o discuție despre colonoscopie.”

Asta nu înseamnă că anemia feriprivă echivalează cu un diagnostic oncologic, ci că trebuie identificată cauza pierderii sau lipsei de fier, iar sângerările digestive sunt una dintre posibilitățile care trebuie excluse.

Sângele în scaun, urină sau spută nu trebuie trecut cu vederea

Sângerarea inexplicabilă este un simptom pentru care evaluarea medicală are o importanță aparte. Sângele în scaun, sângele în urină, expectorația cu sânge sau sângerările vaginale neobișnuite pot avea multiple cauze, de la probleme benigne și infecții până la afecțiuni care necesită investigații rapide. Ele apar însă și pe listele simptomelor care pot semnala anumite tipuri de cancer.

„Apoi sângele, oriunde ar apărea: în scaun, în urină, în scuipat sau sângerări vaginale în afara ciclului ori după menopauză.”

O precizare importantă este că prezența sângelui nu înseamnă automat că orice persoană trebuie să ajungă imediat la camera de gardă. Urgența depinde de cantitatea de sânge, locul sângerării și simptomele asociate; o hemoragie importantă, amețeala, leșinul, dificultățile de respirație, durerea severă sau o stare generală alterată justifică evaluarea urgentă, în timp ce alte situații pot fi evaluate rapid prin medicul de familie sau specialist.

Dr. Pautov formulează recomandarea într-o manieră foarte precaută:

„Iar la sânge nu aștepți nici măcar atât, la sânge mergi direct la camera de gardă/urgențe sau a doua zi direct la cabinet, în funcție de context.”

Modificările tranzitului, balonarea persistentă și ganglionii care cresc

Nu numai simptomele generale trebuie observate. O schimbare persistentă a tranzitului intestinal sau a aspectului scaunului poate necesita investigații, iar ghidurile de evaluare a cancerului colorectal includ modificarea obiceiurilor intestinale printre situațiile în care medicul poate decide efectuarea unor teste suplimentare.

Ganglionii măriți reprezintă un alt exemplu bun de simptom care poate speria, dar care este mult mai frecvent explicat de infecții sau inflamații decât de cancer. Dacă un ganglion persistă, crește sau apare fără o cauză evidentă, medicul este cel care trebuie să stabilească dacă sunt necesare investigații.

Pautov le reunește într-o listă de schimbări cărora merită să le acordăm atenție:

„Apoi schimbarea formei scaunului și balonarea constantă apărută de curând, ganglionii care cresc și nu dor, febra prelungită fără explicație și îngălbenirea ochilor sau a pielii.”

Icterul, adică îngălbenirea pielii și a albului ochilor, necesită la rândul său o evaluare medicală, deoarece poate avea cauze hepatice, biliare, hematologice și, în unele situații, oncologice.

Un simptom din această listă nu înseamnă automat cancer

Aceasta este probabil cea mai importantă parte a mesajului medicului. Citirea unei liste cu posibile simptome de cancer poate provoca foarte ușor teamă, deși majoritatea acestor manifestări au, statistic, cauze mai frecvente decât o boală oncologică. American Cancer Society subliniază explicit că multe dintre semnele care pot apărea în cancer sunt mai probabil produse de alte afecțiuni.

Dr. Pautov insistă asupra acestei diferențe dintre un semnal care merită verificat și un diagnostic:

„Acum partea foarte importantă pentru calmul nostru: fiecare dintre semnele astea, luat separat, are de cele mai multe ori o cauză care NU e cancer.”

Ceea ce ar trebui urmărit este apariția unei schimbări noi, neobișnuite pentru persoana respectivă, care persistă sau se agravează și pentru care nu există o explicație evidentă.

„Regula e simplă: ce e nou, ține de peste trei-patru săptămâni și nu are explicație merită un consult.”

Diagnosticul precoce poate schimba radical șansele de tratament

În numeroase tipuri de cancer, descoperirea bolii într-un stadiu mai timpuriu înseamnă posibilități terapeutice mai bune și o probabilitate mai mare ca tratamentul să aibă succes. În același timp, medicii avertizează că nu trebuie așteptată apariția simptomelor pentru formele de cancer pentru care există programe și recomandări de screening, deoarece unele tumori pot fi identificate înainte de apariția semnelor evidente.

Mesajul cu care Dr. Mihail Pautov își încheie explicația este tocmai acela de a nu amâna evaluarea atunci când organismul transmite o schimbare persistentă:

„Cancerul prins devreme se operează și de multe ori se vindecă. Prins târziu, se tratează greu și lung. Diferența dintre cele două e, de multe ori, un consult pe care cineva l-a tot amânat sau un semn/simptom despre care nu știai mare lucru.”

Nu orice kilogram pierdut, episod de oboseală, ganglion sau modificare digestivă ascunde cancer, însă nici simptomele persistente nu ar trebui normalizate la nesfârșit pe motiv că „este doar stresul” sau „este de la vârstă”. Ideea centrală este mai simplă: o schimbare nouă, inexplicabilă și persistentă trebuie discutată cu un medic, fără panică, dar și fără amânări inutile.

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