Trebuie spălate fructele și legumele înainte să le pui în frigider? Greșeala care le poate face să se strice mai repede

Spălarea fructelor și legumelor imediat după ce ajungem acasă de la cumpărături poate părea o idee bună. Produsele sunt curate și gata de consum atunci când avem nevoie de ele.

Specialiștii în siguranță alimentară recomandă însă, în general, să așteptăm până înainte de consum. Motivul nu este că apa le-ar face rău, ci umezeala care rămâne pe suprafața lor și care poate grăbi alterarea.

Fructele și legumele proaspete trebuie spălate înainte să fie consumate, însă momentul în care facem acest lucru contează. Dacă urmează să le depozităm pentru câteva zile, este de preferat să le punem în frigider nespălate și să le curățăm atunci când vrem să le mâncăm sau să le folosim la gătit.

Explicația ține în primul rând de umiditate. Apa rămasă pe suprafața produselor după spălare poate crea condiții favorabile pentru dezvoltarea microorganismelor și apariția mucegaiului, ceea ce le poate scurta perioada de păstrare, explică specialiștii consultați de Real Simple.

De ce fructele și legumele se pot strica mai repede după spălare

Problema devine mai evidentă în cazul produselor care rețin cu ușurință apa. Fructele de pădure, de exemplu, sunt delicate și se pot altera rapid dacă sunt spălate și apoi depozitate umede.

Din acest motiv, căpșunile, zmeura, afinele și alte fructe asemănătoare este mai bine să fie spălate doar înainte de consum. Același principiu poate fi aplicat și altor produse proaspete care urmează să petreacă mai multe zile în frigider.

Există însă situații în care preferăm să spălăm toate fructele și legumele imediat după cumpărare, pentru a le avea pregătite. În acest caz, este important ca ele să fie uscate foarte bine înainte de depozitare, astfel încât să rămână cât mai puțină umezeală pe suprafața lor.

Cum trebuie spălate corect fructele și legumele

Pentru majoritatea fructelor și legumelor, spălarea sub jet de apă curentă este suficientă. Nu este recomandată folosirea săpunului sau a detergentului de vase, deoarece produsele proaspete sunt poroase și pot absorbi substanțe care nu sunt destinate consumului.

Frecarea produselor sub apă curentă poate contribui la îndepărtarea murdăriei, microorganismelor și a unei părți dintre reziduurile aflate la suprafață.

Chiar și fructele și legumele pe care le curățăm de coajă ar trebui spălate înainte. Atunci când tăiem, de exemplu, un pepene sau curățăm un castravete, cuțitul poate transfera impuritățile de pe exterior către partea pe care o consumăm.

Produsele deja spălate mai trebuie curățate?

O excepție o reprezintă produsele ambalate care sunt marcate explicit drept „pre-washed”, „triple washed” sau „ready to eat”. Acestea au fost deja curățate în condiții controlate și, în general, nu este necesar să fie spălate din nou înainte de consum.

În cazul produselor proaspete obișnuite, regula rămâne simplă: dacă nu urmează să le consumăm imediat, este mai bine să le păstrăm uscate și să le spălăm înainte de folosire. Iar dacă alegem să le curățăm înainte de a le pune în frigider, uscarea atentă poate face diferența dintre produse care rezistă mai multe zile și unele care încep să se altereze prematur.

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