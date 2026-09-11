Încă un cuplu descalificat la Insula iubirii. Cine sunt concurenții dați afară de Antena 1

Nici bine nu a avut loc premiera sezonului 10 de la Insula iubirii, că au apărut deja primele detalii picante din culisele celui mai dur test al fidelității. După ce CANCAN.RO a dezvăluit în exclusivitate că Marcel (aka Maluma de România) și Armina, soția sa, nu au viață lungă în Thailanda, s-a aflat că un alt cuplu urmează să fie descalificat după aproximativ o săptămână.

Se poate spune că sezonul aniversar cu numărul 10 Insula iubirii este unul de colecție. Maluma de România s-a alăturat din nou testului fidelității, însă, de data aceasta, în calitate de concurent, alături de soția sa, Armina. Încă din primele ore petrecute în Thailanda, cei doi par hotărâți să nu pice în păcat, motiv pentru care evită orice fel de contact cu ispitele. Potrivit surselor noastre, însă, inevitabilul se produce, iar Maluma ajunge să fie filmat în preajma unei ispite feminine… mai aproape decât i-ar fi permis soția.

Mira și Ian Boitaș sunt eliminați de la Insula iubirii după doar o săptămână

Văzând imaginile de la bonfire-ul lui Radu Vâlcan, în timpul unui puseu de furie, Armina sparge o cameră de filmat, iar producția decide eliminarea lor. În locul celor doi intră cuplul format din Mira și Ian Boitaș, însă nici ei nu rămân prea mult pe insulă.

Mira ar fi venit decisă să își dea frâu liber sentimentelor, iar primul de care s-a apropiat a fost Cătălin Brînză, însă ulterior s-a lăsat ademenită și de farmecul Jaguarului, iar relația lor a evoluat rapid. Cei doi au fost surprinși împreună la date și ar fi existat inclusiv episoade de săruturi pătimașe, însă lucrurile nu au mers până la capăt. După aproximativ o săptămână, producătorii de la Antena 1 au „mirosit” că ceva nu este în regulă și au început să afle detalii necurate despre cuplul abia sosit în Thailanda. Mai exact, relația celor doi nu ar fi fost tocmai cea prezentată la casting, motiv pentru care se decide eliminarea lor imediată din competiție, notează @viperele vesele.

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