Ai prins un last minute all inclusive în Antalya? Locul spectaculos pe care ar fi păcat să nu-l vezi este vorba despre cascada Manavgat

Antalya rămâne una dintre destinațiile preferate de românii care caută un last minute la un hotel all inclusive, însă între două zile de plajă și mesele care par să nu se mai termine există suficiente motive pentru a da jos măcar o dată brățara de turist și a pleca la drum. Cascada Manavgat este una dintre cele mai accesibile escapade, mai ales pentru cei cazați în Side și în resorturile din estul Antalyei, iar excursia poate fi combinată cu orașul antic Side, Templul lui Apollo și spectaculosul teatru roman de la Aspendos. Pentru cei cazați mai aproape de centrul Antalyei sau în Lara, Kaleiçi și cascadele Düden oferă o alternativă excelentă. Cu alte cuvinte, dacă ai venit șapte zile pentru mare, piscină și all inclusive, merită să „sacrifici” măcar una dintre ele pentru Antalya din afara resortului.

Cascada Manavgat, refugiul căutat de turiști atunci când Antalya fierbe

Cascada Manavgat, aflată în provincia Antalya din sudul Turciei, atrage în lunile de vară un număr mare de turiști turci și străini datorită debitului puternic al apei, vegetației bogate și, mai ales, aerului răcoros care face diferența în zilele în care temperaturile de pe litoral devin greu de suportat.

Cascada se formează acolo unde râul Manavgat, alimentat în mare parte de izvoare subterane, coboară pe o suprafață foarte largă de la o înălțime de aproximativ 4–5 metri. Nu înălțimea este, așadar, cea care impresionează, ci lățimea cascadei, forța cu care apa trece printre stânci și nuanțele limpezi de turcoaz ale râului.

În zilele toride, zona devine un refugiu natural, deoarece locurile umbrite de copaci și apa rece creează un microclimat mult mai plăcut decât cel întâlnit în zonele urbane sau pe plajele expuse direct soarelui.

Turiștii se opresc pe platformele amenajate pentru fotografii și filmări, în timp ce alții aleg aleile și traseele din apropiere pentru a vedea cascada și împrejurimile. Zona este inclusă și în numeroase circuite turistice, astfel că pe parcursul zilei aici sosesc frecvent autocare cu vizitatori.

Unde se află exact Cascada Manavgat

Un detaliu important pentru românii care cumpără o vacanță în „Antalya” este că resorturile vândute sub această denumire pot fi răspândite pe o porțiune foarte mare de litoral. Cascada Manavgat nu se află în centrul orașului Antalya, ci în districtul Manavgat, spre est, în direcția Side și Alanya.

Cascada se află la numai câțiva kilometri de centrul orașului Manavgat și la aproximativ 8–10 kilometri de Side, ceea ce o face extrem de ușor de vizitat pentru turiștii cazați în această parte a litoralului.

Pentru navigație, cea mai sigură căutare este „Manavgat Şelalesi”, denumirea în limba turcă a Cascadei Manavgat, și nu simplul „Manavgat”, care te va conduce în oraș.

Pentru cei care au închiriat o mașină, accesul este simplu, iar din zona Side deplasarea este foarte scurtă. Dacă hotelul se află în Belek, excursia poate fi combinată foarte bine cu Aspendos și Side, în timp ce din Lara sau Antalya drumul este mai lung și merită transformat într-o excursie de o zi întreagă.

Cum ajungi la Manavgat dacă nu ai mașină închiriată

Mașina închiriată oferă cea mai mare libertate, mai ales dacă vrei să vezi în aceeași zi cascada, Side și Aspendos, însă nu este singura variantă. Manavgat este un important centru turistic și de transport al regiunii, iar din oraș există legături locale spre zona cascadei.

În plus, excursiile organizate către Manavgat sunt foarte răspândite în resorturile din regiune, iar autocarele turistice ajung în mod constant la cascadă. Tocmai de aceea, pentru cine nu vrea să conducă în vacanță, merită verificată oferta agenției cu care a venit în Turcia, a reprezentantului local sau a operatorilor de excursii din stațiune.

În cazul transportului local, este util să întrebi explicit de „Manavgat Şelalesi”, pentru că simpla deplasare până în Manavgat nu înseamnă că ai ajuns și la cascadă.

Nu ai nevoie de o zi întreagă numai pentru cascadă

Manavgat este spectaculoasă, însă nu este genul de obiectiv pentru care trebuie rezervată o zi întreagă. Pentru majoritatea turiștilor, una-două ore sunt suficiente pentru plimbare, fotografii și o pauză la răcoare, iar tocmai aici apare marele avantaj al poziției sale: la mică distanță se află Side, unul dintre cele mai spectaculoase orașe antice de pe litoralul turcesc.

Așadar, dacă ai ieșit dimineața din resort, nu are prea mult sens să vezi doar cascada și să te întorci direct la hotel. În câțiva kilometri poți trece de la o atracție naturală la ruine greco-romane, un teatru antic și un templu ridicat lângă Mediterană.

Side, orașul antic pe care ar fi păcat să-l ratezi

Side se află la aproximativ 7 kilometri sud-vest de Manavgat și a fost unul dintre cele mai importante orașe-port ale Pamfiliei antice. Astăzi, partea modernă și situl arheologic aproape că se întrepătrund, iar turistul poate trece în aceeași plimbare de la terase și magazine la ruine vechi de aproape două milenii.

Printre principalele obiective se află teatrul antic, agora, băile romane, străzile cu coloane și numeroasele vestigii răspândite în peninsulă. Potrivit portalului oficial de turism al Turciei, teatrul din Side putea primi aproximativ 20.000 de spectatori, dimensiune care arată importanța pe care orașul o avea în Antichitate.

Marele avantaj este că Side nu presupune numai o vizită arheologică. După ruine poți continua spre promenadă, port și mare, iar seara orașul capătă o atmosferă complet diferită.

Păstrează Templul lui Apollo pentru apus

Una dintre imaginile emblematice ale acestei părți a Turciei este cea a coloanelor Templului lui Apollo ridicându-se în fața Mediteranei. Templul se află aproape de extremitatea peninsulei Side, iar momentul cel mai spectaculos pentru vizită este spre apus.

Tocmai de aceea, traseul poate fi gândit fără grabă: cascada Manavgat în prima parte a zilei, Side după-amiaza și Templul lui Apollo când soarele începe să coboare spre mare. Pentru fotografii, este probabil una dintre cele mai bune combinații pe care le poate oferi o excursie de o zi în această parte a Antalyei.

Dacă ai închiriat mașină și vrei să scoți maximum din ziua petrecută în afara resortului, merită introdus pe traseu și Aspendos. Aici se păstrează unul dintre cele mai impresionante teatre romane ale lumii antice, construit în secolul al II-lea d.Hr.

Teatrul putea găzdui aproximativ 15.000 de spectatori, iar starea sa de conservare îl face spectaculos chiar și pentru cine nu este neapărat pasionat de arheologie. În jur se mai găsesc vestigii ale agorei, bazilicii, fântânii monumentale, zidurilor orașului și apeductelor.

Aspendos poate fi pus foarte bine la începutul excursiei, înainte ca temperaturile să urce prea mult. De aici poți continua către Manavgat, iar după vizitarea cascadei cobori spre Side și închei ziua la Templul lui Apollo.

Traseul perfect dacă vrei să „furi” o singură zi din all inclusive

Pentru turistul care nu vrea să renunțe la prea multe zile de plajă și piscină, dar vrea totuși să vadă ceva din Turcia reală, varianta cea mai eficientă este Aspendos dimineața – Cascada Manavgat – Side după-amiaza – Templul lui Apollo la apus.

Este genul de traseu care concentrează într-o singură zi trei fețe complet diferite ale regiunii: istorie romană la Aspendos, natură și răcoare la Manavgat, apoi ruine, mare și atmosferă mediteraneeană în Side.

Dacă hotelul este chiar în Side sau Manavgat, traseul devine și mai ușor, iar Aspendos poate fi eliminat dacă vrei o zi mai relaxată.

Köprülü Canyon, pentru cei care vor rafting în loc de ruine

Pentru cei care preferă aventura, o altă variantă este Parcul Național Köprülü Canyon, traversat de râul Köprüçay și cunoscut în special pentru rafting. Zona oferă însă și posibilități pentru trekking, canyoning, canoe, ciclism, escaladă și excursii de tip jeep safari.

În apropiere se află și orașul antic Selge, astfel încât natura poate fi combinată din nou cu istoria, dar Köprülü Canyon merită mai degrabă tratat ca o excursie separată decât înghesuit în aceeași zi cu Manavgat și Side.

Köprülü Canyon și atracțiile naturale din Antalya

Pentru românii cazați în Antalya propriu-zis sau în Lara, deplasarea până la Manavgat nu este obligatorie pentru a vedea o cascadă spectaculoasă. Mult mai aproape se află cascadele Düden, iar cea inferioară oferă un spectacol complet diferit de Manavgat: apa se prăbușește de pe faleză direct în Marea Mediterană, de la aproximativ 40 de metri.

Există, de fapt, două zone principale. Cascada superioară Düden se află la aproximativ 9 kilometri nord de centrul Antalyei, într-o zonă verde, în timp ce cascada inferioară se găsește spre coastă și poate fi admirată atât de pe uscat, cât și de pe mare.

Pentru cine stă în Lara, combinația Düden – Kaleiçi – portul vechi este mult mai logică pentru o zi fără drumuri lungi.

Kaleiçi, Antalya pe care n-o vezi de la bufetul hotelului

Kaleiçi este centrul istoric al Antalyei și locul care merită văzut chiar și de turistul care a venit cu gândul exclusiv la mare. Străzile înguste, casele otomane, zidurile vechi, Poarta lui Hadrian și portul istoric creează o imagine complet diferită de cea a marilor resorturi all inclusive de pe coastă.

Poți intra în orașul vechi prin Poarta lui Hadrian, coborî printre străduțe spre port și continua seara la una dintre terase. Din port pleacă și excursii pe mare, inclusiv trasee care permit admirarea cascadei Düden din larg.

Ai luat all inclusive, dar Antalya nu se termină la poarta resortului

O vacanță all inclusive în Antalya are un avantaj evident: aproape totul este pregătit pentru ca turistul să nu fie nevoit să plece nicăieri. Tocmai acest confort poate face însă ca unele dintre cele mai interesante locuri ale regiunii să rămână nevăzute.

Dacă ești cazat în Side sau Manavgat, Cascada Manavgat și orașul antic Side sunt alegerile evidente, iar cu o mașină poți adăuga Aspendos. Dacă hotelul este în Belek, Aspendos poate deveni prima oprire înainte de continuarea spre Manavgat. Dacă stai în Lara sau Antalya, Kaleiçi și Düden sunt mai apropiate și pot umple fără probleme o zi întreagă.

Iar pentru turistul care a prins un last minute de șapte zile și se teme că pierde o zi de all inclusive, calculul este destul de simplu: bufetul îl găsești din nou seara și a doua zi dimineață, dar o cascadă turcoaz, un teatru roman vechi de aproape 2.000 de ani și apusul printre coloanele Templului lui Apollo nu vin până la șezlongul hotelului.

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