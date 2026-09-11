Pisica înțelege când o pupi sau o îmbrățișezi? Ce înseamnă de fapt aceste gesturi pentru ea

Pisica înțelege când o pupi sau o îmbrățișezi? Ce înseamnă de fapt aceste gesturi pentru ea
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Pentru oameni, un pupic sau o îmbrățișare reprezintă unele dintre cele mai firești moduri de a arăta afecțiunea. Atunci când facem aceleași gesturi cu pisica, presupunem adesea că mesajul este la fel de evident și pentru ea. Pisicile comunică însă diferit, iar dacă unele ajung să accepte sau chiar să aprecieze pupicii, îmbrățișările pot avea o semnificație cu totul diferită.

Pisicile nu folosesc în mod natural pupicii și îmbrățișările pentru a-și arăta afecțiunea, astfel că nu înțeleg automat aceste gesturi în același mod în care le percepem noi.

Ele pot însă învăța, în timp, ce înseamnă comportamentul stăpânului. Dacă un pupic este asociat constant cu o interacțiune plăcută și vine din partea unei persoane în care au încredere, unele pisici ajung să-l accepte și să-l asocieze cu ceva pozitiv.

Medicul veterinar Hannah Hart explică pentru PetMD că pupicul poate chiar semăna cu anumite comportamente pe care pisicile le folosesc între ele. Atunci când își freacă fruntea sau obrajii de o altă pisică ori de un om, acestea fac schimb de mirosuri și consolidează legătura dintre ele.

Ce înțelege pisica atunci când o pupi

O pisică foarte apropiată de stăpân poate interpreta apropierea feței și pupicul ca pe un gest asemănător contactului pe care îl are cu alte pisici în care are încredere.

Există și o altă posibilă asociere. Pisicile care au o relație apropiată se ling uneori reciproc, comportament cunoscut drept „allogrooming”. Din acest motiv, o pisică poate ajunge să perceapă pupicii unei persoane apropiate ca pe o formă neobișnuită de îngrijire și apropiere.

Asta nu înseamnă însă că toate pisicile vor aprecia gestul. Unele pot considera apropierea feței unui om drept o invadare a spațiului personal, mai ales dacă persoana nu le este foarte familiară sau dacă sunt deja stresate.

The Guardian a discutat subiectul cu specialiști în comportamentul felin, iar medicul veterinar Carlo Siracusa explica faptul că pisicile se atașează de oameni, dar își manifestă adesea afecțiunea prin simpla apropiere fizică. În general, majoritatea nu apreciază să fie ridicate, îmbrățișate și pupate.

Îmbrățișarea poate avea cu totul altă semnificație

Diferența este și mai mare în cazul îmbrățișărilor. Pisicile apropiate pot dormi una lângă alta sau chiar lipite, însă nu au un comportament echivalent îmbrățișării umane.

Atunci când o luăm în brațe și o strângem, pisica poate percepe în primul rând faptul că nu mai poate pleca. În locul unui gest de afecțiune, pentru ea experiența poate semăna cu imobilizarea sau capturarea și poate provoca teamă ori anxietate.

Există, desigur, diferențe importante de la o pisică la alta. Unele acceptă să fie ținute în brațe și chiar caută asemenea interacțiuni, în timp ce altele încearcă imediat să scape.

Limbajul corpului oferă cel mai bun indiciu. O pisică ce își întoarce corpul, își lipește urechile de cap, deschide larg ochii, lovește cu laba, mârâie sau încearcă să plece transmite că interacțiunea trebuie oprită.

Cum îi poți arăta unei pisici că o iubești

Dacă vrem să folosim un gest pe care pisica îl înțelege mai ușor, există o variantă extrem de simplă: clipitul lent.

Pisicile relaxate își pot privi stăpânul și pot închide încet ochii. Gestul este asociat cu încrederea și siguranța, iar oamenii îl pot reproduce privind pisica și clipind lent de câteva ori.

Alte forme de apropiere mai apropiate de „limbajul” pisicii sunt mângâierile în zonele pe care aceasta le preferă, joaca, periatul dacă îi face plăcere sau pur și simplu posibilitatea de a veni singură lângă stăpân.

Prin urmare, pisica poate învăța că pupicul nostru înseamnă afecțiune, chiar dacă nu îi cunoaște semnificația umană. Îmbrățișarea este mai complicată: pentru o pisică ce nu suportă să fie imobilizată, cel mai afectuos lucru pe care îl putem face poate fi tocmai să-i respectăm dorința de a pleca.

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