De ce te urmărește pisica peste tot, inclusiv la baie. Ce spun specialiștii

De ce te urmărește pisica peste tot, inclusiv la baie. Ce spun specialiștii
Sursa foto: Shutterstock
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Te ridici de pe canapea, iar pisica vine după tine. Mergi în bucătărie, apare și ea. Închizi ușa de la baie și, câteva secunde mai târziu, o auzi așteptând de cealaltă parte. Obiceiul pisicilor de a-și urmări stăpânii prin casă poate părea amuzant sau chiar inexplicabil, însă există mai multe motive pentru acest comportament.

De cele mai multe ori, nu este nimic îngrijorător. Pisica poate căuta companie, poate fi curioasă sau pur și simplu a învățat că deplasările stăpânului prin casă sunt urmate de lucruri interesante, explică specialiștii citați de PetMD.

Pisica vrea să fie în preajma ta

În ciuda reputației de animale independente, pisicile pot forma legături puternice cu oamenii alături de care trăiesc.

Dacă pisica te urmărește dintr-o cameră în alta, unul dintre cele mai simple motive poate fi că îi place să fie în apropierea ta. Prezența unei persoane familiare îi poate oferi confort și siguranță.

Unele pisici sunt mai sociabile decât altele, astfel încât comportamentul diferă mult de la un animal la altul.

Curiozitatea are și ea un rol

Pisicile sunt foarte atente la schimbările din mediul lor. Dacă te ridici și pleci într-o altă cameră, animalul poate deveni curios să afle ce urmează să faci.

Acest lucru explică și de ce pisica poate apărea imediat atunci când deschizi un dulap, muți un obiect sau începi o activitate neobișnuită.

În timp, animalul învață și rutina stăpânului. Dacă mersul în bucătărie este uneori urmat de apariția mâncării, există un motiv suplimentar pentru a veni după tine.

De ce te urmărește chiar și la baie

Baia poate fi deosebit de interesantă pentru o pisică. Este o încăpere în care stăpânul rămâne pentru o perioadă într-un singur loc și unde animalul poate primi atenție fără prea multe distrageri.

În plus, pisicile pot fi atrase de apa care curge, de chiuvetă sau cadă și de diferitele mirosuri și obiecte din încăpere.

O ușă închisă poate amplifica și mai mult curiozitatea. Pentru o pisică obișnuită să aibă acces prin casă, faptul că dintr-odată nu mai poate intra într-o anumită încăpere poate fi suficient pentru a o face să aștepte în fața ușii.

Poate să vrea ceva de la tine

Uneori, explicația este foarte practică. Pisica te poate urmări pentru că îi este foame, vrea să te joci cu ea sau încearcă să îți atragă atenția asupra unui lucru.

Comportamentul poate fi și învățat. Dacă în trecut ai răspuns urmăririi oferindu-i mâncare, mângâieri sau joacă, pisica poate înțelege că această strategie funcționează și o va repeta.

Când comportamentul merită urmărit

Dacă pisica te-a urmărit dintotdeauna prin casă, cel mai probabil este pur și simplu o caracteristică a comportamentului său.

O schimbare bruscă poate fi însă importantă. Dacă un animal care era independent devine dintr-odată foarte dependent de prezența stăpânului, vocalizează excesiv sau prezintă și alte modificări de comportament, specialiștii recomandă să fie căutată cauza.

În astfel de situații, o discuție cu medicul veterinar poate ajuta la excluderea unei probleme de sănătate.

În majoritatea cazurilor însă, pisica ce te urmează până și la baie nu face nimic neobișnuit. Poate fi pur și simplu curioasă, atașată de tine sau convinsă că există șansa să se întâmple ceva interesant ori să primească ceva de mâncare.

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