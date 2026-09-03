De ce ne enervează atât de tare zgomotele repetitive. Ce se întâmplă, de fapt, în creier

Sunetul unei persoane care mestecă, apăsarea repetată a unui pix sau un zgomot care se repetă la nesfârșit pot deveni extrem de enervante, chiar dacă nu sunt puternice. Uneori este suficient să observi sunetul o singură dată pentru ca apoi să pară imposibil de ignorat. Pentru unele persoane, reacția poate fi mult mai intensă decât o simplă iritare.

Zgomotele produse de mestecat, tuse, apăsarea repetată a unui pix sau chiar scârțâitul unei uși sunt câteva dintre exemplele date de Bored Panda într-o analiză despre motivele pentru care anumite sunete pot provoca reacții emoționale puternice.

Unele sunete sunt mai greu de ignorat

Nu toate zgomotele repetitive provoacă aceeași reacție. Sunetul constant al unui ventilator poate trece aproape neobservat, în timp ce cineva care apasă continuu pe un pix poate deveni extrem de deranjant.

Contează inclusiv natura sunetului și semnificația pe care creierul ajunge să i-o atribuie. Odată ce un zgomot ne-a atras atenția și a început să ne deranjeze, poate deveni dificil să nu îl mai observăm.

De aceea, un sunet aparent banal poate ajunge să pară din ce în ce mai iritant pe măsură ce continuă.

Printre zgomotele care provoacă frecvent asemenea reacții se numără cele asociate cu mâncatul, nasul și gâtul, dar și sunetele repetitive din mediul înconjurător, precum tastatul sau foșnetul hârtiei.

De ce mestecatul poate fi atât de enervant

Sunetele produse de alte persoane tind să provoace unele dintre cele mai puternice reacții. Mestecatul cu gura deschisă, sorbitul sau anumite zgomote produse în timpul respirației pot deveni greu de tolerat pentru unele persoane.

Reacția nu este determinată neapărat de volumul sunetului. Un zgomot foarte încet poate fi mai deranjant decât unul mult mai puternic dacă persoana respectivă a ajuns să îl perceapă drept neplăcut.

În cele mai multe situații, faptul că un anumit zgomot te enervează nu înseamnă că există o problemă medicală. Există însă persoane pentru care reacția este mult mai intensă.

Când poate fi vorba despre misofonie

Sensibilitatea extremă față de anumite sunete este cunoscută sub numele de misofonie. Persoanele care se confruntă cu aceasta pot avea reacții emoționale foarte puternice la zgomote pe care ceilalți le ignoră cu ușurință.

Nu este vorba doar despre faptul că sunetul este enervant. Pot apărea furie, anxietate sau nevoia de a părăsi imediat locul în care se produce zgomotul. Organismul poate avea și o reacție fizică, precum accelerarea ritmului cardiac sau transpirația.

Cercetările citate de publicație au identificat diferențe în modul în care creierul persoanelor cu misofonie reacționează la sunetele declanșatoare, inclusiv în regiuni implicate în procesarea emoțiilor și a răspunsurilor organismului.

Asta nu înseamnă însă că oricine nu suportă să audă pe cineva mestecând are misofonie. Pentru majoritatea oamenilor, asemenea zgomote sunt pur și simplu iritante. Diferența apare atunci când reacția este atât de puternică încât produce un disconfort semnificativ și începe să afecteze activitățile sau interacțiunile de zi cu zi.

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