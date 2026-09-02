Uber concediază peste 3.000 de angajați! Restructurări majore la compania de ridesharing

Uber pregătește o amplă restructurare, care va duce la desființarea a aproximativ 3.300 de locuri de muncă la nivel global. Numărul reprezintă aproape 10% din totalul angajaților companiei, iar reducerea efectivelor va readuce Uber la un nivel de personal similar celui înregistrat în 2021.

Directorul general al companiei, Dara Khosrowshahi, a transmis angajaților că decizia concedierilor vine după o perioadă de dezvoltare rapidă, în urma căreia organizația a devenit mai complexă. Potrivit conducerii, numărul mare de niveluri de management și existența unor echipe restrânse au îngreunat procesul de luare a deciziilor și au făcut structura companiei mai puțin eficientă.

Concedieri masive la Uber

Restructurarea urmărește, printre altele, simplificarea lanțului managerial. Numărul managerilor ar urma să scadă cu aproximativ 20%, iar o parte dintre cei care ocupă în prezent astfel de funcții ar putea continua să lucreze în companie ca specialiști, fără atribuții de conducere.

Uber își va reorganiza și departamentele interne. Diviziile care se ocupă de inginerie, cercetare și livrare vor fi reunite, în timp ce operațiunile de livrare pentru restaurante, comerț și vânzări directe vor fi integrate într-o structură comună.

O altă schimbare importantă vizează munca de la distanță. Compania intenționează să limiteze puternic numărul angajaților care lucrează remote, astfel încât mai puțin de 1% dintre salariați să mai poată lucra în acest regim. Conducerea Uber susține că măsurile sunt necesare pentru ca firma să devină mai flexibilă și să se concentreze asupra principalelor direcții de dezvoltare, printre care serviciile de transport, livrările și tehnologiile pentru vehicule autonome.

În acest context, compania a anunțat recent și extinderea serviciilor de transport autonom în Europa. În prezent, Uber operează în peste 70 de țări și peste 10.000 de orașe. În România, platforma este disponibilă în 39 de orașe, printre care București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași și Constanța.

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