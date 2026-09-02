Travis Kelce a vorbit despre nunta cu Taylor Swift și a dezvăluit singurul lucru pe care și-ar fi dorit să îl schimbe la eveniment. La aproape două luni după ce și-au unit destinele la Madison Square Garden, starul NFL a mărturisit că seara a trecut mult prea repede și că și-ar fi dorit ca petrecerea să dureze mai mult.

Travis Kelce, în vârstă de 36 de ani, a oferit noi detalii despre nunta cu Taylor Swift în prima ediție din noul sezon al podcastului „New Heights”, pe care îl realizează împreună cu fratele său, Jason Kelce.

Sportivul și-a arătat cu această ocazie și verigheta de aur și a vorbit despre evenimentul organizat pe 3 iulie la Madison Square Garden, în New York, relatează People.

Kelce a mărturisit că el și Taylor Swift sunt recunoscători tuturor celor care au fost alături de ei și a descris întreaga experiență drept „magică”.

„Este o seară pe care nu o vom uita niciodată. Eu și Taylor le suntem foarte recunoscători tuturor celor care au venit, de la jurăminte și până la simplul fapt că i-am văzut pe toți, la cât de mult ne-am distrat pe parcursul întregii seri și la poveștile pe care ni le-au spus apoi oamenii despre acea noapte. A fost pur și simplu magic”, a povestit el.

Singurul lucru pe care Travis Kelce l-ar schimba la nuntă

În ciuda entuziasmului cu care vorbește despre eveniment, Travis Kelce are și un regret: nunta i s-a părut mult prea scurtă.

„Mi-aș fi dorit să dureze chiar mai mult decât a durat. Am simțit că totul s-a întâmplat cât ai clipi”, a mărturisit sportivul.

Jason Kelce a intervenit în glumă și i-a spus fratelui său că invitații au fost, de fapt, „dați afară”. Travis a explicat că, odată ce nu au mai fost servite băuturi, invitații au început treptat să plece.

Taylor Swift și Travis Kelce au ales Madison Square Garden tocmai pentru că își doreau ca nunta să rămână cât mai intimă, în ciuda dimensiunilor și notorietății locului.

„Am vrut să o facem într-un loc în care să putem avea o atmosferă foarte intimă și autentică, fără prea multe distrageri. Aveam nevoie să simțim că este ceva privat, iar Madison Square Garden a făcut mai mult decât ne-am fi putut dori pentru a ne oferi asta”, a explicat Travis Kelce.

Adam Sandler a fost cel care i-a căsătorit

Un rol important în ceremonie l-a avut Adam Sandler. Actorul a obținut dreptul de a oficia căsătorii în statul New York pentru a-i putea căsători.

Sportivul i-a mulțumit în mod special actorului și a spus că acesta le-a oferit mai mult decât și-ar fi putut imagina într-unul dintre cele mai importante momente ale vieții lor.

Jason Kelce a recunoscut că inițial se aștepta ca ceremonia oficiată de Sandler să fie în primul rând amuzantă, însă a realizat înainte de nuntă că actorul avea și sensibilitatea necesară pentru un asemenea moment.

Ceremonia a inclus și jurăminte personalizate. Taylor și Travis au vorbit timp de aproximativ 20 de minute fiecare, iar invitații au primit batiste de culoarea fildeșului, personalizate cu monogramă, în cazul în care momentul îi emoționa până la lacrimi.

Invitații nu au avut voie să folosească telefoanele

Una dintre regulile importante impuse de miri a fost ca invitații să renunțe la telefoane în interior. Travis Kelce spune că măsura i-a ajutat pe cei prezenți să se relaxeze și să trăiască momentul fără teama că ar putea fi fotografiați sau filmați.

„A fost foarte frumos să văd cum interacționa toată lumea. Fără telefoane, oamenii nu mai trebuiau să fie în gardă și puteau pur și simplu să fie prezenți și să trăiască momentul”, a spus el.

Printre invitați s-au numărat numeroase vedete, iar Jason Kelce și-a amintit că i-a văzut, printre alții, pe Brad Pitt, Conan O’Brien și Paul McCartney.

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