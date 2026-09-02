Saxofonistul lui Lele, primele declarații după scandalul cu Leo de la Kuweit: ”E o situație gravă!”

Primele declarații ale saxofonistului lui Lele în urma scandalului cu Leo de la Kuweit
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Eduard, saxofonistul lui Lele, a făcut primele declarații după scandalul violent de la un hotel din Buzău. Artistul susține că Leo de la Kuweit și alte persoane au intrat peste el și colegii săi. Potrivit declarațiilor sale, conflictul ar fi degenerat rapid, iar Eduard s-ar fi ales cu mâna fracturată. CANCAN.ro are toate detaliile!

Saxofonistul lui Lele se află internat și urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale. Eduard spune că medicii îi vor introduce o tijă în mână, iar recuperarea va dura câteva luni. Vezi emsiunea integrală aici!

„E o situație gravă. Mâine o să-mi bage tijă în mână. Până în decembrie, am înțeles că trebuie să stau pe bară. Trebuie să fac și recuperare. Am cântat la o nuntă la Buzău, pe zi. La hotel am închiriat un apartament. Noi seara trebuia să fim la Nibiru. Prietenii mei au ajuns acolo.”

Fosta iubită a lui Eduard ar fi fost motivul tensiunilor

La hotel ar fi apărut și Adriana, fosta parteneră a saxofonistului. Eduard spune că cei doi au rămas în relații bune după despărțire și că nu a existat o ceartă între cei doi.

„A apărut în fața mea Adriana. Am avut o relație în copilărie. Eu am rămas în relații bune cu ea și cu tatăl ei. Leo știe că eu am rămas în relații bune cu ea. Leo de la Kuweit este următorul iubit al ei după ce ne-am despărțit noi. Ea venise pentru Leo, fără să știe că sunt și eu acolo. Nu știa.”

Eduard susține că nu a provocat scandalul

Saxofonistul a negat că ar fi avut un comportament nepotrivit față de fosta iubită. Eduard spune că a discutat normal cu Adriana și că nu i-ar fi adresat cuvinte jignitoare.

„Nu i-am zis nimic. Eu aștept poliția să ia camerele de acolo, să se vadă ce s-a întâmplat. Eu nu i-am zis nimic. Nu am înjurat-o, am vorbit cu ea normal. Leo de la Kuweit s-a supărat pentru că eram și cu Lele în cameră. El cu Lele nu se halesc și nici nu sunt prieteni. Adriana l-a sunat pe Lele și a zis că vrea să vorbească cu noi. A aflat camera și au intrat peste noi în cameră patru persoane: Leo de la Kuweit, tatăl lui și încă doi. Nu i-am zis nimic să o deranjeze pe Adriana. L-o fi deranjat pe el. A intrat peste noi în cameră, a dat în mine și în șoferul lui Lele. A dat cu pumnii. A pus mâna pe un pahar să-mi dea cu el în față. S-a băgat Vasile Pandelescu, care era cu noi în cameră. Au venit pe bătaie, eram șocați.”

Eduard a declarat că poliția din Buzău a fost informată despre incident și că oamenii legii l-au transportat la spital. Acesta spune că imaginile camerelor de supraveghere ar putea clarifica ce s-a întâmplat.

„Poliția de acolo știe. Știe poliția de acolo, de la Buzău, tot ce s-a întâmplat. Ei m-au dus la spital. Unul m-a ținut și restul m-au lovit în mână până mi-au rupt mâna de tot. Patru persoane. Vreau ca poliția să ia camerele de acolo, de la hotelul ăla din Buzău. Să vadă toată lumea ce s-a întâmplat acolo. După ce mi-au rupt mâna de tot, s-a terminat bătaia.”

Eduard nu vrea să vorbească despre Lele înaintea nunții

Saxofonistul a fost întrebat și despre reacția lui Lele în timpul incidentului. Eduard a evitat însă să dezvăluie mai multe, motivând că artistul se pregătește pentru nuntă.

„Poate într-un alt moment o să vă explic și treaba cu Lele. Dar nu acum, că Lele se pregătește pentru nuntă și nu vreau să-i fac discuții în familie.”

Un alt aspect ridicat de saxofonist privește modul în care autoritățile ar fi intervenit după scandal. Eduard a spus că persoanele implicate nu ar fi fost arestate după sosirea poliției.

„Au coborât jos. Am văzut că a intervenit poliția. A intervenit poliția că a sunat hotelul, au sunat la poliție și nu i-au arestat, nu i-au săltat, că șoferul lui Lele m-a trădat și favorizează infractorul. Eu aș vrea șoferul lui Lele să fie tras la răspundere pentru treaba asta. Aș vrea să răspundă toți pentru treaba asta. Eu n-am ajuns la secție.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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