Primele imagini de la priveghiul Ancăi Pandrea. Celebra actriță va fi înmormântată lângă Iurie Darie

Trupul Ancăi Pandrea a fost depus la capelă
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Anca Pandrea s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, iar trupul neînsuflețit al actriței a fost depus la capela Cimitirului Sfânta Vineri din București. Apropiații, colegii de breaslă și cei care au îndrăgit-o au venit să îi aducă un ultim omagiu. Actrița va fi înmormântată joi, 3 septembrie, în același cimitir, urmând să își doarmă somnul de veci alături de Iurie Darie, marea sa iubire, care a murit în 2012.

Anca Pandrea a trecut în neființă pe 31 august 2026, după o perioadă în care s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Vestea dispariției sale a provocat tristețe în lumea artistică românească, actrița fiind apreciată atât pentru activitatea sa profesională, cât și pentru personalitatea sa caldă și sensibilă.

Trupul actriței a fost depus la capelă

Sicriul a fost depus la capela Cimitirului Sfânta Vineri, iar astăzi, 2 septembrie, apropiații și admiratorii au putut veni pentru a-și lua rămas-bun de la marea actriță.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Destinul Ancăi Pandrea va rămâne strâns legat de cel al lui Iurie Darie, actorul alături de care a trăit o poveste de iubire de aproape 30 de ani. Cei doi au format unul dintre cele mai cunoscute cupluri din lumea artistică românească, iar după moartea lui Iurie Darie, în noiembrie 2012, actrița a vorbit în repetate rânduri despre dorința de a fi înmormântată lângă el.

Locul de veci pregătit în Cimitirul Sfânta Vineri se află în apropierea cavoului familiei, unde Iurie Darie își doarme somnul de veci. Apropiații i-au adus numeroase coroane din flori albe cu mesaje memorabile.

Pe piatra funerară se află un mesaj simplu, dar profund, care face trimitere la povestea celor doi și la legătura lor care a continuat dincolo de moarte.

„Iubire, iubire, iubire… Anca și Iura”, este mesajul de pe piatra funerară.

Sursa foto: Romania TV

Anca Pandrea va fi condusă pe ultimul drum joi, 3 septembrie. Actrița va fi înmormântată lângă omul pe care l-a numit marea sa iubire și cu care și-a împărțit aproape trei decenii din viață.

CITEȘTE ȘI: Anca Pandrea și-a schimbat testamentul înainte să moară. Ce obligații va avea moștenitorul

Dezvăluiri după moartea Ancăi Pandrea! Ce a făcut actrița cu singura locuința pe care o avea

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Tragedie în Caraș-Severin! Doi soți s-au înecat în lacul Secu
Tragedie în Caraș-Severin! Doi soți s-au înecat în lacul Secu
Doliu în presă! A murit jurnalistul Dan Vîță
Doliu în presă! A murit jurnalistul Dan Vîță
A fost eliminat examenul pentru admiterea la liceu. Anunţ de ultimă oră pentru elevii clasei a VIII-a
A fost eliminat examenul pentru admiterea la liceu. Anunţ de ultimă oră pentru elevii clasei a VIII-a
1.400 de blocuri din București rămân fără apă caldă. Anunțul făcut de Primăria Capitalei
1.400 de blocuri din București rămân fără apă caldă. Anunțul făcut de Primăria Capitalei
Le auzi vocea aproape în fiecare zi, dar nu le-ai văzut niciodată chipul. Cine sunt oamenii din spatele Siri, Alexa și Waze
Le auzi vocea aproape în fiecare zi, dar nu le-ai văzut niciodată chipul. Cine sunt oamenii din spatele Siri, Alexa și Waze
ULTIMA ORĂ! DNA schimbă încadrarea lui Fănel Bogos! Mai mulți lideri PNL, vizați în anchetă
Mediafax
ULTIMA ORĂ! DNA schimbă încadrarea lui Fănel Bogos! Mai mulți lideri PNL, vizați în anchetă
AUR a depus denunț la DNA pe programul SAFE. Partidul lui Simion vrea ca procurorii să verifice cum au fost atribuite contractele de 16,7 miliarde de euro, de Guvernul Bolojan. Gândul publică denunțul, care are la bază o anchetă de presă
Gandul.ro
AUR a depus denunț la DNA pe programul SAFE. Partidul lui Simion vrea ca procurorii să verifice cum au fost atribuite contractele de 16,7 miliarde de euro, de Guvernul Bolojan. Gândul publică denunțul, care are la bază o anchetă de presă
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Prosport.ro
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Un orădean, reținut după ce a fost filmat masturbându-se la fereastra apartamentului. Polițiștii au deschis anchetă
Adevarul
Un orădean, reținut după ce a fost filmat masturbându-se la fereastra apartamentului. Polițiștii au deschis anchetă
Cel mai deprimant oraș din lume. Nu există drumuri care să-l lege de restul țării și soarele nu răsare timp de 45 de zile
Digi24
Cel mai deprimant oraș din lume. Nu există drumuri care să-l lege de restul țării și soarele nu răsare timp de 45 de zile
HAOS pe aeroporturi! Zeci de zboruri, anulate după avertismentul lui Zelenski
Mediafax
HAOS pe aeroporturi! Zeci de zboruri, anulate după avertismentul lui Zelenski
Cum arată acum Nuți, bona copiilor Anamariei Prodan. Cine este cea care i-a fost alături ani buni impresarei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Nuți, bona copiilor Anamariei Prodan. Cine este cea care i-a fost alături ani buni impresarei
Diletta Leotta a încins atmosfera pe plajă! Cum s-a fotografiat vedeta TV
Prosport.ro
Diletta Leotta a încins atmosfera pe plajă! Cum s-a fotografiat vedeta TV
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Andreea Popescu, mărturisiri după divorțul de Rareș Cojoc: „El nu o să-mi fie indiferent niciodată”
Click.ro
Andreea Popescu, mărturisiri după divorțul de Rareș Cojoc: „El nu o să-mi fie indiferent niciodată”
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Digi 24
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Răspunsul furios al lui Putin după ce Zelenski a amenințat că blochează cu drone spațiul aerian al Rusiei
Digi24
Răspunsul furios al lui Putin după ce Zelenski a amenințat că blochează cu drone spațiul aerian al Rusiei
Un nou buton a apărut în aplicația Waze. Când trebuie folosit
Promotor.ro
Un nou buton a apărut în aplicația Waze. Când trebuie folosit
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Se poate face dragoste într-o zi de doliu național?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Se poate face dragoste într-o zi de doliu național?
Scule Parkside pentru curte și grădină în oferta Lidl. Prețuri accesibile
go4it.ro
Scule Parkside pentru curte și grădină în oferta Lidl. Prețuri accesibile
Cine a inventat gurile de canal?
Descopera.ro
Cine a inventat gurile de canal?
Kratos vine la București!
Go4Games
Kratos vine la București!
AUR a depus denunț la DNA pe programul SAFE. Partidul lui Simion vrea ca procurorii să verifice cum au fost atribuite contractele de 16,7 miliarde de euro, de Guvernul Bolojan. Gândul publică denunțul, care are la bază o anchetă de presă
Gandul.ro
AUR a depus denunț la DNA pe programul SAFE. Partidul lui Simion vrea ca procurorii să verifice cum au fost atribuite contractele de 16,7 miliarde de euro, de Guvernul Bolojan. Gândul publică denunțul, care are la bază o anchetă de presă
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.