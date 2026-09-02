Primele imagini de la priveghiul Ancăi Pandrea. Celebra actriță va fi înmormântată lângă Iurie Darie

Anca Pandrea s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, iar trupul neînsuflețit al actriței a fost depus la capela Cimitirului Sfânta Vineri din București. Apropiații, colegii de breaslă și cei care au îndrăgit-o au venit să îi aducă un ultim omagiu. Actrița va fi înmormântată joi, 3 septembrie, în același cimitir, urmând să își doarmă somnul de veci alături de Iurie Darie, marea sa iubire, care a murit în 2012.

Anca Pandrea a trecut în neființă pe 31 august 2026, după o perioadă în care s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Vestea dispariției sale a provocat tristețe în lumea artistică românească, actrița fiind apreciată atât pentru activitatea sa profesională, cât și pentru personalitatea sa caldă și sensibilă.

Trupul actriței a fost depus la capelă

Sicriul a fost depus la capela Cimitirului Sfânta Vineri, iar astăzi, 2 septembrie, apropiații și admiratorii au putut veni pentru a-și lua rămas-bun de la marea actriță.

Destinul Ancăi Pandrea va rămâne strâns legat de cel al lui Iurie Darie, actorul alături de care a trăit o poveste de iubire de aproape 30 de ani. Cei doi au format unul dintre cele mai cunoscute cupluri din lumea artistică românească, iar după moartea lui Iurie Darie, în noiembrie 2012, actrița a vorbit în repetate rânduri despre dorința de a fi înmormântată lângă el.

Locul de veci pregătit în Cimitirul Sfânta Vineri se află în apropierea cavoului familiei, unde Iurie Darie își doarme somnul de veci. Apropiații i-au adus numeroase coroane din flori albe cu mesaje memorabile.

Pe piatra funerară se află un mesaj simplu, dar profund, care face trimitere la povestea celor doi și la legătura lor care a continuat dincolo de moarte.

„Iubire, iubire, iubire… Anca și Iura”, este mesajul de pe piatra funerară.

Anca Pandrea va fi condusă pe ultimul drum joi, 3 septembrie. Actrița va fi înmormântată lângă omul pe care l-a numit marea sa iubire și cu care și-a împărțit aproape trei decenii din viață.

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