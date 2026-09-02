Le auzi vocea aproape în fiecare zi, dar nu le-ai văzut niciodată chipul. Cine sunt oamenii din spatele Siri, Alexa și Waze

Milioane de oameni le-au auzit vocile pe telefoane, în mașini sau prin intermediul boxelor inteligente, fără să știe cine se află în spatele lor. Siri, Alexa și sistemele de navigație nu au avut dintotdeauna voci create integral de computere. În spatele unora dintre cele mai cunoscute voci digitale se află oameni reali, care au petrecut zeci de ore în studiourile de înregistrări. Unii dintre ei nici măcar nu știau unde aveau să ajungă vocile lor.

„Siri, cum va fi vremea astăzi?” sau indicațiile primite de la sistemul de navigație au devenit lucruri obișnuite pentru milioane de oameni. Vocile care răspund au ajuns atât de familiare, încât rareori ne mai întrebăm cui aparțin.

În unele cazuri, identitatea oamenilor din spatele lor a rămas secretă ani întregi. În altele, chiar persoanele care și-au împrumutat vocile sistemelor respective au descoperit abia ulterior ce deveniseră.

Susan Bennett a aflat de la un prieten că vocea ei devenise vocea Siri

Una dintre cele mai cunoscute povești este cea a lui Susan Bennett, actrița de voce din Atlanta identificată drept vocea originală americană a lui Siri.

Totul a început în 2005, cu șase ani înainte ca Apple să introducă Siri odată cu lansarea iPhone 4S.

Bennett a fost angajată pentru un proiect al companiei ScanSoft și a petrecut aproximativ o lună înregistrând câte patru ore pe zi, cinci zile pe săptămână, potrivit CNN.

În studio nu purta conversații și nici nu înregistra răspunsurile pe care Siri avea să le ofere ulterior utilizatorilor. Bennett citea propoziții și combinații de sunete concepute astfel încât să conțină diferite vocale, consoane și silabe.

Fragmentele puteau fi apoi separate și reasamblate de software pentru a crea cuvinte și propoziții pe care ea nu le rostise niciodată în forma respectivă.

Când Apple a lansat iPhone 4S, în octombrie 2011, Susan Bennett nu știa că milioane de telefoane urmau să „vorbească” folosindu-i vocea.

A aflat după ce un prieten care cumpărase noul telefon i-a atras atenția asupra asemănării. Bennett a ascultat Siri și și-a recunoscut vocea.

„A fost puțin înfricoșător”, avea să spună ulterior despre prima experiență în care s-a auzit vorbind de pe un iPhone.

Susan Bennett și-a dezvăluit public identitatea în 2013. Apple nu a confirmat oficial că ea este vocea originală americană a lui Siri, însă un expert în analiză audio consultat de CNN a comparat înregistrările și a concluzionat că vocile coincid.

Jon Briggs și vocea pe care britanicii au cunoscut-o drept Siri

Siri nu a avut aceeași voce peste tot în lume. Pentru utilizatorii britanici, asistentul virtual avea inițial o voce masculină. Aceasta îi aparține lui Jon Briggs, jurnalist, prezentator și actor de voce britanic.

La fel ca Susan Bennett, Briggs și-a înregistrat vocea cu mult înainte de apariția Siri. În 2005, el a petrecut aproximativ trei săptămâni într-un studio, unde a înregistrat peste 5.000 de propoziții pentru ScanSoft, potrivit CBS News.

Nici în cazul său înregistrările nu fuseseră realizate special pentru Apple.

Vocea sintetică rezultată a primit numele „Daniel”, iar Briggs a descoperit ulterior că Apple o folosise pentru versiunea britanică a Siri.

Legătura lui Jon Briggs cu vocile pe care le auzim zilnic nu se oprește însă la asistentul Apple. Potrivit site-ului său oficial, vocea „Daniel” a fost folosită de-a lungul timpului și de sisteme de navigație și aplicații precum TomTom, Garmin și Waze.

Astfel, aceeași persoană pe care milioane de britanici au cunoscut-o drept Siri le-a spus altor milioane de oameni când să vireze la stânga sau la dreapta în timp ce conduceau.

Karen Jacobsen a repetat același cuvânt de 168 de ori

Karen Jacobsen, cântăreață și actriță de voce australiană, a ajuns să fie atât de asociată cu sistemele de navigație încât este cunoscută drept „The GPS Girl”.

Povestea ei a început după ce s-a mutat la New York pentru a-și construi o carieră în muzică.

Jacobsen a găsit un anunț prin care era căutată o femeie cu accent australian nativ, stabilită în nord-estul Statelor Unite. A obținut slujba și a ajuns într-un studio, unde a înregistrat aproape 50 de ore de material pentru un sistem text-to-speech, potrivit ABC Australia.

Procesul era extrem de repetitiv. Pentru ca sistemul să poată reproduce cât mai multe combinații de sunete, artista trebuia să rostească anumite cuvinte iar și iar.

Într-un interviu acordat The Register, Jacobsen și-a amintit că a fost nevoită să spună cuvântul „approximately” de circa 168 de ori.

Nici ea nu știa exact unde avea să ajungă vocea sa. A aflat câțiva ani mai târziu, când a primit un telefon de la o prietenă care selectase o voce feminină australiană pe sistemul GPS al mașinii.

„Ești în mașina mea”, i-a spus aceasta.

Vocea lui Karen Jacobsen a ajuns să fie utilizată pe sisteme GPS și dispozitive din întreaga lume. Ulterior, ea a devenit și una dintre vocile australiene asociate Siri.

Cine este femeia din spatele Alexa? Două nume au fost vehiculate de-a lungul timpului

Dintre toate vocile digitale celebre, cea a Alexa rămâne învăluită în cel mai mare mister. Amazon nu a dezvăluit niciodată oficial identitatea femeii care și-a împrumutat vocea asistentului virtual.

De-a lungul timpului, unul dintre numele vehiculate a fost cel al actriței de voce Susan Caplin. Pe internet circulă inclusiv un videoclip devenit viral în care aceasta se prezintă drept Alexa și poartă un dialog amuzant cu asistentul Amazon.

În imagini, Caplin îi cere dispozitivului să-i redea playlistul preferat, iar Alexa îi răspunde că vocea ei îi pare cunoscută și o întreabă cine este.

„Eu sunt Alexa”, îi răspunde Susan Caplin, moment în care dispozitivul o contrazice: „Nu, eu sunt Alexa”.

Autenticitatea afirmației potrivit căreia Susan Caplin ar fi furnizat vocea originală a asistentului nu a fost însă confirmată de Amazon.

O atribuire mult mai bine documentată a apărut în 2021. Jurnalistul și autorul Brad Stone a susținut în cartea „Amazon Unbound: Jeff Bezos and the Invention of a Global Empire” că a identificat femeia din spatele Alexa după ce a discutat cu mai multe persoane din industria americană de voice-over.

Potrivit lui Stone, vocea îi aparține Ninei Rolle, actriță de voce și cântăreață din Boulder, Colorado.

În timpul dezvoltării Alexa, Amazon ar fi analizat timp de luni întregi înregistrările mai multor candidate. Cele mai bune variante au fost prezentate conducerii companiei, au fost solicitate mostre suplimentare, iar alegerea finală a fost aprobată inclusiv de Jeff Bezos.

Stone a contactat-o pe Nina Rolle în februarie 2021, însă aceasta i-a spus că nu are voie să discute cu el despre subiect. Amazon a refuzat, la rândul său, să confirme identitatea femeii care a furnizat vocea.

Prin urmare, misterul nu a fost rezolvat oficial nici până astăzi. Numele lui Susan Caplin a circulat intens pe internet, mai ales după apariția videoclipului în care aceasta susține că este Alexa, însă afirmația nu a fost confirmată de Amazon.

Cea mai bine documentată identificare rămâne cea făcută de Brad Stone, care indică spre Nina Rolle după discuții cu persoane din industria de voice-over. Nici această variantă nu a fost însă confirmată oficial de Amazon.

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