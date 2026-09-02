Alertă alimentară! Produsul din Metro, retras de pe rafturi din cauza bacteriei Listeria monocytogenes

Alertă alimentară! Produsul din Metro, retras de pe rafturi din cauza bacteriei Listeria monocytogenes
O nouă alertă alimentară /Foto: Pixabay
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O nouă alertă alimentară a apărut în România! De această dată, un produs care a devenit foarte popular în ultimul timp este vizat. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat retragerea de pe rafturile magazinelor Metro a unui lot contaminat. Cei care au cumpărat produsul sunt sfătuiți să nu îl consume și să îl returneze de urgență.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat rechemarea unui tip de brânză, după ce a fost descoperit faptul că produsul a fost contaminat cu bacteria Listeria monocytogenes.

Alertă alimentară în magazinele Metro

Cei care au cumpărat brânză Brie din magazinele METRO Cash & Carry trebuie să fie foarte atenți. Un lot de produs a fost retras de la comercializare și rechemat de la consumatori după ce a fost identificată bacteria Listeria monocytogenes, anunță Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Produsul pentru care a fost emisă alerta este „1KG MC BRIE 60%”, marca METRO Chef, cu gramaj de 1 kilogram, producător – PATURAGES COMTOIS, iar codul EAN al produsului este 3439495901672. De asemenea, data de expirare menționată în informarea ANSVSA este 23 septembrie 2026.

Acest produs a fost retras de la comercializare /Foto: ANSVSA

Retragerea lotului de pe rafturile magazinelor vine după ce a fost identificată contaminarea cu bacteria Listeria monocytogenes. Această bacterie poate provoca febră, dureri musculare, greață, vărsături sau diaree. Riscul este mai mare în cazul femeilor însărcinate, al nou-născuților, al persoanelor în vârstă și al celor cu sistemul imunitar slăbit.

„ANSVSA vă informează că rețeaua de magazine METRO Cash & Carry România a inițiat retragerea de la comercializare și rechemarea de la consumatori a unui lot de brânză Brie, ca urmare a identificării/detecției bacteriei Listeria monocytogenes.

Detaliile produsului vizat:

  • Denumire: 1KG MC BRIE 60% (brand METRO Chef)
  • Producător/Furnizor: SASU PATURAGES COMTOIS
  • Cod EAN: 3439495901672
  • Lot / Data de expirare: 23.09.2026
  • Gramaj: 1 kg

Recomandări pentru consumatori: Dacă ați achiziționat produsul menționat mai sus, nu îl consumați!”, anunță ANSVSA.

Cei care au cumpărat produsul menționat mai sus sunt sfătuiți să nu îl consume și să îl returneze în magazinele Metro Cash & Carry România SRL până la data de 22.09.2026. Contravaloarea produsului va fi returnată clienților fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

 

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