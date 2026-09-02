Schimbare majoră la Mireasa! Simona Gherghe a făcut anunțul: ”A părăsit emisiunea!”

Tensiunile au atins un alt nivel în casa „Mireasa”, după ce Simona Gherghe a făcut un anunț surprinzător în timpul emisiunii. Prezentatoarea a confirmat că una dintre concurente nu mai face parte din competiție, moment care i-a luat prin surprindere pe cei aflați în platou și pe telespectatori.

Este o situație rar întâlnită în cadrul show-ului, iar moderatoarea a oferit și câteva explicații despre decizia care a dus la plecarea tinerei.

Evelina a plecat din emisiune, suspectând că ar fi însărcinată

Concurenta a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate după plecarea din competiția „Mireasa”. Ea a mărturisit că suspecta că ar putea fi însărcinată și că, ulterior, a mers să facă analize de sânge pentru a afla cu certitudine care este situația.

Simona Gherghe a explicat în detaliu ce s-a întâmplat și cum s-a ajuns la plecarea Evelinei din emisiune. Prezentatoarea a transmis că familia tinerei a insinuat că Evelina ar fi ținută cu forța în show-ul TV, ea fiind însărcinată. Mai mult decât atât, mama tinerei s-ar fi îmbolnăvit pe fondul stresului și ar fi ajuns la spital.

„Evelina a părăsit emisiunea aseară. Evelina, duminică, pe 16 august, le-a spus colegilor mei că ea bănuiește că ar fi însărcinată și că nu mai vine. Colegii mei i-au spus să trimită o dovadă. Nu a trimis și noi ne-am gândit că au luat-o emoțiile, cum se mai întâmplă. Am întâlnit de-a lungul sezoanelor. Ea s-a gândit și a venit luni. A participat, a intrat în casă. Nu a mai pomenit de acel subiect. Familia a tot făcut presiuni în ultimele zile, că o ținem cu forța ei, ea fiind însărcinată. Au spus treaba asta și că mama ei s-a îmbolnăvit pe fondul acestui stres și e în spital”, a declarat Simona Gherghe.

Ce au arătat rezultatele analizelor

Rezultatele analizelor au spulberat suspiciunile Evelinei. Prin urmare, tânăra a aflat că nu este însărcinată. Chiar și așa, aceasta a ales să pună punct parcursului său în casa „Mireasa”, motivul fiind unul de ordin familial. Mama ei trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere medical.

Cu ochii în lacrimi, Evelina și-a luat rămas-bun de la competiție. Concurenta a recunoscut că și-ar fi dorit să continue experiența începută în emisiune. Însă starea de sănătate a mamei sale a cântărit mai mult decât dorința de a rămâne în concurs.

„Inițial, nu am simțit să intru în casa Mireasa, doar că am fost împinsă de la spate de familia mea. Făcusem un test de sarcină și a rezultat pozitiv. De când am semnat contractul nu am făcut absolut nimic. Ea știa că am făcut un test de sarcină. Eu, cum am aflat, am sunat și am fost sinceră. Deci, mama a intrat ieri în spital. Vreau să mă duc la mama. Vreau să părăsesc casa”, a punctat Evelina.

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