BANCUL ZILEI | „Ne vedem mâine dimineață la serviciu”

BANCUL ZILEI | "Ne vedem mâine dimineață la serviciu"
Bancul zilei
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Săptămâna de muncă încă nu s-a încheiat, iar miercurea ne amintește că mai avem puțin de așteptat până la zilele de relaxare. Până atunci, însă, buna dispoziție și energia pozitivă trebuie păstrate intacte. Iar pentru a mai schimba atmosfera de la jumătatea săptămânii, CANCAN.RO vine cu un banc savuros, inspirat chiar de la serviciu.

– Ce greu a trecut weekendul ăsta fără tine, iubule.
– Așa este iubire, hai că nu mai este mult, ne vedem mâine dimineață la serviciu.
– Daaaa, abia aștept!
– Să îmi aduci ceva bun!
– Îți aduc puiuț, zi-mi ce vrei și îți aduc.
– Vreau să îmi aduci niște sarmale, deci nu știu cum le face și ce pune în ele dar ador sarmalele făcute de nevasta-ta.

Alte bancuri amuzante

Bulă la examenul de matematică

Bulă intră în clasă pentru examenul final la matematică. Profesorul îi spune:
– Bulă, dacă iei peste 9, îți schimb părerea despre tine!
Bulă zâmbește și începe să scrie. După o oră predă lucrarea.
Profesorul o corectează și spune surprins:
– Extraordinar! Ai luat 9,50!
Bulă răspunde mândru:
– V-am zis eu că pot!
Profesorul, curios, îl întreabă:
– Cum ai reușit? Până acum luai doar note mici.
– Simplu. Am învățat toată noaptea.
– Foarte bine! Și de unde ai învățat?
– Din caietul colegului.
– Dar asta înseamnă că ai copiat!
– Nu, dom’ profesor. Am învățat înainte de examen. La examen doar mi-am verificat răspunsurile!
Profesorul oftează:
– Bulă, tot Bulă ai rămas…

Schimbare majoră în viață

– De vreo şase luni am renunțat la jocurile de noroc, de patru luni nu am mai băut, iar de două luni nu am mai fumat. Ieri i-am cerut divorțul soției mele.
– Și cu ea ce ai avut?
– Am realizat că nu merită un bărbat ca mine.

Peștișorul de aur

Un tip prinde peștișorul de aur, îl învârtește pe toate părțile și nu știe ce să facă cu el. Peștele nu mai rabdă:
– Hai, omule, pune-ți o dorință!
– Ce fel de dorință?
– Păi, cum să-ți explic… Ieri, de exemplu, m-a prins un bătrânel, m-a rugat să-i dau un milion de euro și eu i-am îndeplinit dorința. Dar tu, ce vrei?
– Adresa lui!

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