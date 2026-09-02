Apartament cu două camere, scos la vânzare de ANAF cu mai puțin de 7.000 de euro. Unde se află locuința

O locuință cu două camere din județul Arad poate fi cumpărată la un preț semnificativ mai mic decât valoarea la care a fost evaluată. Apartamentul situat în orașul Sebiș a ajuns la cea de-a treia procedură de licitație organizată de ANAF, iar suma de la care pornește vânzarea a fost redusă cu 50% față de evaluarea inițială.

Imobilul are 66 de metri pătrați și se află la etajul întâi al unui bloc cu patru niveluri, construit în anul 1993. Pentru cea de-a treia licitație, prețul de pornire stabilit de autorități este de 36.094 de lei, echivalentul a aproximativ 6.900 de euro.

Apartament cu două camere, scos la vânzare de ANAF

Apartamentul este amplasat pe strada Victoriei din Sebiș și face parte dintr-un imobil cu structură de rezistență din beton. Potrivit descrierii disponibile în anunțul de licitație, locuința se află într-o stare considerată bună și este compartimentată decomandat.

Prețul actual al apartamentului este rezultatul etapelor succesive ale procedurii de executare. La prima licitație, imobilul a avut un preț de pornire de 72.188 de lei, sumă care corespunde valorii de evaluare stabilite pentru proprietate.

Cum prima procedură nu a dus la vânzarea apartamentului, acesta a fost introdus ulterior într-o nouă licitație, unde suma de pornire a fost redusă la 54.141 de lei. Nici cea de-a doua încercare nu a atras oferte, astfel că ANAF a trecut la următoarea etapă.

Pentru cea de-a treia licitație, prețul a fost diminuat din nou, ajungând la 36.094 de lei. Astfel, față de suma stabilită inițial pentru imobil, cumpărătorul care va câștiga procedura poate porni de la un preț cu 36.094 de lei mai mic.

În euro, suma este de aproximativ 6.900 de euro, în funcție de cursul valutar. Tranzacția este indicată ca fiind scutită de TVA.

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru participarea la licitație

Persoanele care vor să participe la procedura organizată de ANAF trebuie să se înscrie prin intermediul platformei online de licitații a instituției. Pentru participare este necesară achitarea sau garantarea unei taxe în valoare de 3.609,40 lei.

Licitația este programată în intervalul 26 august – 5 septembrie 2026, iar procedura este administrată de Unitatea Fiscală Orășenească Sebiș.

Prețul redus poate reprezenta un element atractiv pentru potențialii cumpărători, însă înainte de înscriere trebuie analizate cu atenție toate informațiile din anunț, în special cele referitoare la drepturile asupra proprietății și la eventualele sarcini.

Apartament cu 2 camere la doar 10.000 de euro. Orașul în care ANAF l-a scos la vânzare

A apărut un nou “jucător” în lupta pentru milioanele lui Prigoană! La mijloc sunt aproape 500.000 de lei