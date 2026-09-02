Apartament cu două camere, scos la vânzare de ANAF cu mai puțin de 7.000 de euro. Unde se află locuința

Apartament cu două camere, scos la vânzare de ANAF cu mai puțin de 7.000 de euro. Unde se află locuința
Apartament scos la vânzare de ANAF
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

O locuință cu două camere din județul Arad poate fi cumpărată la un preț semnificativ mai mic decât valoarea la care a fost evaluată. Apartamentul situat în orașul Sebiș a ajuns la cea de-a treia procedură de licitație organizată de ANAF, iar suma de la care pornește vânzarea a fost redusă cu 50% față de evaluarea inițială.

Imobilul are 66 de metri pătrați și se află la etajul întâi al unui bloc cu patru niveluri, construit în anul 1993. Pentru cea de-a treia licitație, prețul de pornire stabilit de autorități este de 36.094 de lei, echivalentul a aproximativ 6.900 de euro.

Apartament cu două camere, scos la vânzare de ANAF

Apartamentul este amplasat pe strada Victoriei din Sebiș și face parte dintr-un imobil cu structură de rezistență din beton. Potrivit descrierii disponibile în anunțul de licitație, locuința se află într-o stare considerată bună și este compartimentată decomandat.

Prețul actual al apartamentului este rezultatul etapelor succesive ale procedurii de executare. La prima licitație, imobilul a avut un preț de pornire de 72.188 de lei, sumă care corespunde valorii de evaluare stabilite pentru proprietate.

Cum prima procedură nu a dus la vânzarea apartamentului, acesta a fost introdus ulterior într-o nouă licitație, unde suma de pornire a fost redusă la 54.141 de lei. Nici cea de-a doua încercare nu a atras oferte, astfel că ANAF a trecut la următoarea etapă.

Pentru cea de-a treia licitație, prețul a fost diminuat din nou, ajungând la 36.094 de lei. Astfel, față de suma stabilită inițial pentru imobil, cumpărătorul care va câștiga procedura poate porni de la un preț cu 36.094 de lei mai mic.

În euro, suma este de aproximativ 6.900 de euro, în funcție de cursul valutar. Tranzacția este indicată ca fiind scutită de TVA.

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru participarea la licitație

Persoanele care vor să participe la procedura organizată de ANAF trebuie să se înscrie prin intermediul platformei online de licitații a instituției. Pentru participare este necesară achitarea sau garantarea unei taxe în valoare de 3.609,40 lei.

Licitația este programată în intervalul 26 august – 5 septembrie 2026, iar procedura este administrată de Unitatea Fiscală Orășenească Sebiș.

Prețul redus poate reprezenta un element atractiv pentru potențialii cumpărători, însă înainte de înscriere trebuie analizate cu atenție toate informațiile din anunț, în special cele referitoare la drepturile asupra proprietății și la eventualele sarcini.

Apartament cu 2 camere la doar 10.000 de euro. Orașul în care ANAF l-a scos la vânzare

A apărut un nou “jucător” în lupta pentru milioanele lui Prigoană! La mijloc sunt aproape 500.000 de lei

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
(P) Cursa pentru supremație în Top 5 Ligi Europene: Cine dictează ritmul în toamna lui 2026?
(P) Cursa pentru supremație în Top 5 Ligi Europene: Cine dictează ritmul în toamna lui 2026?
Iubita tânărului mort în accidentul de la Braşov nu poate trece peste dispariţia lui: „Sunt obosită să pretind că sunt bine”
Iubita tânărului mort în accidentul de la Braşov nu poate trece peste dispariţia lui: „Sunt obosită să pretind că sunt bine”
Doliu în armată! Aurel Martinaș, colonel militar de rezervă, a murit și a fost condus pe ultimul drum
Doliu în armată! Aurel Martinaș, colonel militar de rezervă, a murit și a fost condus pe ultimul drum
Florin Răgălie se reprofilează? Cât câştigă şi cu ce se ocupă TikTokerul în Germania: „Astăzi a fost o zi excelentă”
Florin Răgălie se reprofilează? Cât câştigă şi cu ce se ocupă TikTokerul în Germania: „Astăzi a fost o zi excelentă”
Andreea și fostul iubit se știau din liceu. Calvarul prin care ar fi trecut tânăra înainte de crimă
Andreea și fostul iubit se știau din liceu. Calvarul prin care ar fi trecut tânăra înainte de crimă
ULTIMA ORĂ! DNA schimbă încadrarea lui Fănel Bogos! Mai mulți lideri PNL, vizați în anchetă
Mediafax
ULTIMA ORĂ! DNA schimbă încadrarea lui Fănel Bogos! Mai mulți lideri PNL, vizați în anchetă
Deficitul bugetar a scăzut, dar este o victorie a la Pirus. Economist: Am ajuns la fundul sacului/Colacul de salvare va fi FMI în maxim 2 ani
Gandul.ro
Deficitul bugetar a scăzut, dar este o victorie a la Pirus. Economist: Am ajuns la fundul sacului/Colacul de salvare va fi FMI în maxim 2 ani
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
„Mersul limfatic”, trendul care promite să reducă balonarea și să dea mai multă energie. Ce presupune, de fapt
Adevarul
„Mersul limfatic”, trendul care promite să reducă balonarea și să dea mai multă energie. Ce presupune, de fapt
Schimb de focuri între serviciile secrete GUR şi SBU, pe străzile din Kiev. De la ce ar fi pornit confruntarea
Digi24
Schimb de focuri între serviciile secrete GUR şi SBU, pe străzile din Kiev. De la ce ar fi pornit confruntarea
ȘOCANT! DNA, în alertă la Spitalul Militar din Constanța! Mita pentru operații, în bani și alimente
Mediafax
ȘOCANT! DNA, în alertă la Spitalul Militar din Constanța! Mita pentru operații, în bani și alimente
Cum arată acum Nuți, bona copiilor Anamariei Prodan. Cine este cea care i-a fost alături ani buni impresarei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Nuți, bona copiilor Anamariei Prodan. Cine este cea care i-a fost alături ani buni impresarei
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Prosport.ro
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția lui Rareș Cojoc după podcastul Andreei Popescu. Fosta dansatoare l-a întrebat direct
Click.ro
Reacția lui Rareș Cojoc după podcastul Andreei Popescu. Fosta dansatoare l-a întrebat direct
Pastila pentru slăbit Wegovy ajunge în farmaciile din Europa. Care este prima țară din UE unde poate fi cumpărată
Digi 24
Pastila pentru slăbit Wegovy ajunge în farmaciile din Europa. Care este prima țară din UE unde poate fi cumpărată
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”
Digi24
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”
Un nou buton a apărut în aplicația Waze. Când trebuie folosit
Promotor.ro
Un nou buton a apărut în aplicația Waze. Când trebuie folosit
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Se poate face dragoste într-o zi de doliu național?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Se poate face dragoste într-o zi de doliu național?
Scule Parkside pentru curte și grădină în oferta Lidl. Prețuri accesibile
go4it.ro
Scule Parkside pentru curte și grădină în oferta Lidl. Prețuri accesibile
Cât e normal să cântărească creierul uman?
Descopera.ro
Cât e normal să cântărească creierul uman?
Kratos vine la București!
Go4Games
Kratos vine la București!
Deficitul bugetar a scăzut, dar este o victorie a la Pirus. Economist: Am ajuns la fundul sacului/Colacul de salvare va fi FMI în maxim 2 ani
Gandul.ro
Deficitul bugetar a scăzut, dar este o victorie a la Pirus. Economist: Am ajuns la fundul sacului/Colacul de salvare va fi FMI în maxim 2 ani
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.