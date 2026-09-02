Florin Răgălie se reprofilează? Cât câştigă şi cu ce se ocupă TikTokerul în Germania: „Astăzi a fost o zi excelentă”

Florin Răgălie se reprofilează? Cât câştigă şi cu ce se ocupă TikTokerul în Germania: "Astăzi a fost o zi excelentă"
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Florin Răgălie, devenit un nume extrem de urmărit pe TikTok, a reușit să strângă o comunitate impresionantă de peste 300.000 de oameni datorită mesajelor sale motivaționale și a trucurilor care l-au făcut cunoscut. Povestea lui nu este una obișnuită, iar publicul care îl urmărește astăzi vede doar rezultatul final, nu și drumul dificil pe care l-a parcurs.

Florin a crescut în condiții grele, într-un mediu în care lipsurile erau la ordinea zilei, însă spune că tocmai acele momente l-au format.  În ciuda neajunsurilor, Florin își amintește fiecare etapă a copilăriei, inclusiv momentele în care îi era greu. Le vede acum ca pe niște trepte care l-au împins înainte. A început să muncească de la 11 ani, convins că nimeni nu îi va pune în brațe ceea ce își dorește. Această mentalitate l-a ajutat să își descopere talentul și să își construiască un drum în lumea circului, locul în care a ajuns după ce alți copii din orfelinat nu au reușit să se țină de treabă.

Florin Răgălie se reprofilează?

Anii petrecuți la circ nu au fost deloc ușori. Florin povestește că trăia modest, uneori supraviețuind cu apă după antrenamente sau cu corcodușe cu sare. Totuși, pasiunea pentru arta circului l-a făcut să continue.

De la 19 la 28 de ani, viața lui a fost dedicată spectacolelor, fără să știe ce înseamnă cu adevărat confortul. Această disciplină l-a ajutat mai târziu să se reinventeze pe TikTok, unde a început să posteze fără să știe că va deveni viral. Astăzi, tinerii îl strigă „Campionule”, iar el consideră că impactul pe care îl are este o responsabilitate reală.

Cât câştigă şi cu ce se ocupă TikTokerul în Germania

Momentul care a atras atenția publicului în ultimele zile este însă cel din Germania, unde Florin a arătat câți bani a făcut într-o singură zi, după ce a mers prin baruri și a făcut spectacol prin trucurile sale cunoscute în mediul online.

„Atenție! Astăzi a fost o zi excelentă pe Germania, în Krefeld. Vreau să vă arăt exact cât am făcut astăzi la nu mai puțin de 8 baruri. 190 euro. Ăştia sunt banii care s-au produs astăzi pe Germania. Oare să mai fac TikTok sau nu? Voi să-mi spuneți”, a spus Florin Răgălie pe TikTok.

La final, a ținut să precizeze:

„Nu am cerut bani. Am făcut spectacol!”

Pentru un om care a pornit din lipsuri, suma nu reprezintă doar un câștig, ci dovada că talentul și perseverența pot produce rezultate oriunde în lume. Florin continuă să își construiască drumul, fie în România, fie în Germania, iar comunitatea îl urmărește tocmai pentru autenticitatea lui.

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