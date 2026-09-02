58 de turişti suferă de toxiinfecţie alimentară după ce s-au cazat la un hotel din Saturn. Ce au descoperit inspectorii DSVSA

Un incident grav a avut loc la un hotel din Saturn, un 58 de de turişti au ajuns la medic după ce au acuzat simptome specifice unei toxiinfecţii alimentare. Printre persoanele infectate se află şi 11 minori. Cazul a atras atenţia publicului, mulţi români exprimându-şi indingnarea că astfel de situaţii continuă să apară în 2026.

Hotelul fusese verificat de inspectorii DSVSA cu trei zile înainte de îmbolnăvirile în masă. În urma verificărilor în masa, autorităţile au aplicat o amendă de 10.000 de lei şi au impus un termen pentru remedierea neregulilor.

58 de turişti suferă de toxiinfecţie alimentară după ce s-au cazat la un hotel din Saturn

Un incident grav a avut loc la un hotel din stațiunea Saturn, unde 58 de turiști au ajuns la medic după ce au acuzat simptome specifice unei toxiinfecții alimentare. Printre persoanele afectate se află și 11 minori. Cazul a atras atenția publicului, mulți români exprimându‑și indignarea că astfel de situații continuă să apară în 2026.

Hotelul fusese verificat de inspectorii DSVSA cu trei zile înainte de îmbolnăvirile în masă. În urma controlului inițial, autoritățile au aplicat o amendă de 10.000 de lei și au impus un termen pentru remedierea neregulilor. În noaptea de 1 spre 2 septembrie, inspectorii au revenit și au constatat că deficiențele nu fuseseră corectate, motiv pentru care activitatea unității a fost suspendată, iar conducerea a primit o nouă sancțiune, de 17.000 de lei.

Ce au descoperit inspectorii DSVSA

Președintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolae Bociu, a transmis un mesaj ferm, afirmând:

„Este inadmisibil ca un operator economic să ignore avertismentele noastre și să pună în pericol sănătatea oamenilor. Am intervenit ferm și am dispus interzicerea imediată a activității, prioritatea noastră fiind protejarea consumatorilor”.

În urma controalelor, inspectorii au confiscat o cantitate mare de produse alimentare care nu respectau normele de siguranță: 81 de kilograme de pește, carne, mezeluri feliate, brânză, precum și 300 de ouă. Verificările au evidențiat probleme serioase de igienă în spațiile de preparare a hranei, la echipamentele folosite și în modul de păstrare a alimentelor, inclusiv nerespectarea temperaturilor necesare pentru depozitare.

Spațiul frigorific necesita operațiuni de curățare și igienizare, iar angajații nu aveau acces la un vestiar adecvat pentru schimbarea și depozitarea echipamentului de lucru. Toate aceste nereguli au contribuit la declanșarea unui incident care a afectat zeci de turiști aflați în vacanță.

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