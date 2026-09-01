Turist olandez, scandalizat de cazarea din hotelul Vega (5 stele) din Mamaia. Cum arătau camerele, de fapt, și ce a primit să mănânce, după ce a comandat un burger

Turist olandez, scandalizat de cazarea din hotelul Vega (5 stele) din Mamaia. Cum arătau camerele, de fapt, și ce a primit să mănânce, după ce a comandat un burger
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Turistul olandez Robert, care a stat trei nopți în hotelul Vega din Mamaia în august 2026, a povestit într-o recenzie detaliată cum experiența lui a fost complet diferită de ceea ce promite un hotel de cinci stele.

De la camere, la personal, la mâncare și până la modul în care sunt tratate reclamațiile, totul l-a făcut să considere că standardele afișate nu se regăsesc în realitate.

Turist olandez, scandalizat de cazarea din hotelul Vega din Mamaia

El începe printr-o observație scurtă, dar grăitoare:

„Permiteți-mi să încep cu partea pozitivă: șezlongurile de lângă piscină sunt bune. Din păcate, aici se termină și lista aspectelor pozitive.”

Practic, singurul lucru care i s-a părut în regulă a fost zona de piscină, restul experienței fiind, în opinia lui, sub nivelul unui hotel mediu. Robert continuă cu o comparație directă:

„Hotelul Vega se prezintă ca un hotel de cinci stele, dar experiența noastră a fost departe de ceea ce te-ai aștepta în mod rezonabil de la un hotel din această categorie. Un hotel mediu de trei stele poate oferi servicii, întreținere, curățenie și ospitalitate mai bune.” Aici, turistul spune clar că brandingul nu se potrivește cu realitatea din teren.

Despre personal, olandezul notează:

„La un hotel de cinci stele, te aștepți la profesionalism și o atenție autentică acordată oaspeților. Aici, critica pare a fi ceva de care personalul pur și simplu nu este prea interesat. Comanzi o băutură care este clar listată în meniu? Este posibil să nu fie disponibil și pur și simplu ți se ofere altceva în schimb.”

Acesta descrie situații în care comenzile nu erau respectate, iar comunicarea lipsea complet. Problemele din cameră au fost și mai deranjante.

„Impresia generală a hotelului este una de proastă calitate și prost întreținut. Aerul condiționat din camera noastră nu funcționa corect. Draperiile puteau fi trase doar cam 80%, ceea ce înseamnă că camera a fost inundată de lumină naturală încă de pe la ora 6:00 dimineața. Uită să dormi mai mult.”

Robert explică cum detalii esențiale pentru confort erau ignorate, de la aerul condiționat la draperiile defecte. El continuă cu partea de curățenie:

„Erau pete pe covor și chiar urme de arsuri de țigară pe chiuveta din baie. Prosoapele curate și hârtia igienică ar trebui să fie necesități de bază la orice hotel, darămite la o proprietate de cinci stele. Și totuși, a trebuit să le cerem în repetate rânduri.”

Experienţa unui turist olandez la hotelul Vega din Mamaia. Foto: Booking

Cum arătau camerele, de fapt, și ce a primit să mănânce, după ce a comandat un burger

Pe lângă camera neîngrijită și lipsa unor elemente de bază, turistul afirmă că mâncarea a fost un alt punct sensibil.

„Am comandat un hamburger și l-am cerut în mod special mediu/bine făcut. Ceea ce a sosit nu a fost mediu/bine făcut — era literalmente negru și ars ca un cărbune.”

Zgomotul a completat lista problemelor.

„Muzica extrem de tare continuă până în jurul orei 22:00. Dacă vă așteptați la liniște, relaxare și atmosfera unui hotel de lux de cinci stele, poate ar trebui să vă răzgândiți.”

Robert spune că atmosfera nu era una de resort premium, ci mai degrabă de club. Nici plaja nu a fost pe măsura așteptărilor.

 „Există șezlonguri gratuite pe plajă, ceea ce sună grozav în descriere. În realitate, sunt atât de aproape una de alta încât stai întins ca sardinele într-o conservă. Există foarte puțină senzație de intimitate, lux sau exclusivitate.”

Turistul descrie o zonă aglomerată, fără spațiu personal. Recenzia se încheie cu fraza:

„Dar poate cel mai dezamăgitor aspect este modul în care sunt gestionate reclamațiile.”

Pentru Robert, nu doar problemele în sine au fost deranjante, ci și faptul că hotelul nu pare să le trateze cu seriozitate.

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