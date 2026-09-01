Keffe D, găsit vinovat pentru uciderea lui Tupac Shakur! Decizia care pune capăt unui mister de aproape 30 de ani

Juriul din Las Vegas l-a găsit vinovat pe Duane „Keffe D” Davis de omor de gradul întâi în cazul morții lui Tupac Shakur, stabilind că fapta a fost comisă cu o armă letală și cu intenția de a sprijini activitatea unei bande criminale. Davis, în vârstă de 63 de ani, riscă o pedeapsă maximă de închisoare pe viață, însă a anunțat deja instanța că va contesta verdictul.

Procurorii au susținut că Davis nu a fost persoana care a tras focurile de armă în septembrie 1996, ci individul care a coordonat atacul. Ei au afirmat că acesta a fost cel care a dat ordinul și că ar fi înmânat arma trăgătorului, considerat a fi nepotul său, Orlando „Baby Lane” Anderson, sau un alt pasager aflat pe bancheta din spate.

Keffe D, găsit vinovat pentru uciderea lui Tupac Shakur

Condamnarea reprezintă prima decizie penală obținută în legătură cu uciderea lui Tupac Shakur, o crimă care a rămas nerezolvată timp de aproape trei decenii și care a generat numeroase controverse în industria muzicală.

Conform TMZ, acuzarea a argumentat că Davis a orchestrat atacul ca represalii, după ce Tupac și membrii anturajului său s-au luat la bătaie cu nepotul lui Davis într-un cazinou din Las Vegas, cu doar câteva ore înainte de împușcături. Procurorii au prezentat juraților declarațiile lui Davis din interviurile cu poliția și fragmente din memoriile sale, inclusiv un interviu din 2008 în care acesta le spunea anchetatorilor că i-a dat nepotului său arma și că acesta ar fi fost cel care a tras focurile fatale. Această afirmație apare doar ca relatare a investigatorilor, nu ca citat direct.

Decizia care pune capăt unui mister de aproape 30 de ani

Avocatul apărării a susținut că aceste declarații erau simple exagerări, spunând juraților că Davis minţea și că tocmai de aceea nu fusese inculpat timp de zeci de ani. Apărarea a prezentat doar trei martori, în timp ce acuzarea a adus aproximativ douăzeci. Davis a ales să nu depună mărturie.

Verdictul de vinovăție marchează prima condamnare obținută în cazul morții lui Tupac Shakur, un dosar considerat mult timp imposibil de soluționat.

CITEŞTE ŞI: Suspectul în cazul morții lui Tupac, o nouă „confesiune” din închisoare. Ce ar fi recunoscut Duane „Keffe D” Davis

Noi controverse în cazul morții lui Tupac Shakur. Fratele artistului a intentat un nou proces, iar P. Diddy ar putea fi implicat