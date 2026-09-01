Bursucu a pus podcastul pe pauză și s-a dezlănțuit la LOFT! Prezentatorul n-a venit la mare pentru bronz

Sezonul estival se apropie de final, iar vedetele profită din plin de ultimele zile de căldură de anul acesta. Așadar, litoralul românesc a fost plin, iar petrecăreții au luat cu asalt cluburile și localurile de fițe din Nordul stațiunii Mamaia. Printre cei care s-au bucurat de ultimele zile de mare chiar în Loft a fost Adrian Cristea, cunoscut ca Bursucu. CANCAN.RO a surprins imaginile cu celebrul prezentator care „s-a dres” cu o băutură pe muzica lui Michael Jackson. Iată cine îl însoțea, dar și cum s-a încheiat distracția.

Loft, aproape de miezul nopții, Adrian Cristea, zis Bursucu, și-a luat câțiva prietenii și a ajuns în Loft, chiar în mijlocul distracției. Celebrul prezentator, care descoase toate vedetele care ajung să stea pe scaunul din fața lui la podcast, a lăsat deoparte munca și a decis să profite din plin de ultimele zile de vară. A venit pus pe distracție și a fost sufletul petrecerii.

Bursucu, pus pe distracție în Loft

CANCAN.RO l-a surprins pe Bursucu în Loft, acolo unde a prezentatorul tv se întreținea foarte bine și a petrecut până la artificiile de final. Era însoțit de câțiva prieteni, semn că seara a fost petrecută „ca băieții”. Dacă în urmă cu o lună, Adrian Cristea a preferat să petreacă tot în Loft, dar mult mai liniștit, acum a fost sufletul petrecerii. A povestit cu prietenii lui, au ciocnit câte un pahar și și-au unduit trupurile pe muzica lui Michael Jackson.

Din când în când, Bursucu mai sorbea din paharul cu băutură și părea hotărât să nu lase ultimele zile de vară să treacă fără o amintire pe măsură. Se pare că cel care dezleagă limbile tuturor invitaților la podcastul său, a fost, de această dată persoana care a dat totul din casă. A povestit încontinuu, a râs cu amicii săi, iar la un moment dat s-a aplecat la urechea unui prieten și i-a povestit câteva lucruri care l-au amuzat teribil pe amicul său.

Prezentatorul TV a captat atenția asupra lui

Dacă data trecută când a fost surprins în Loft ( vezi aici imagini), Bursucu a fost ceva mai încordat și aproape non-stop cu ochii în telefon, de această dată atmosfera a fost mult mai relaxată pentru el. Mai mult, Adrian Cristea a schimbat și „strategia cromatică”. Dacă data trecută a ales să poarte o ținută în nuanțe de negru, culoare despre care se spune că subțiază, de data aceasta Bursucu a optat pentru o ținută all-white. Silueta sa însă este la fel de suplă, asta pentru cârcotașii care ar fi tentați să pună totul pe seama trucurilor vestimentare. Ei bine, aici nu este cazul, iar Bursucu pare să fi devenit un Bursucel.

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