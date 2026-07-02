„Bursucu” a preferat discreția la petrecerea din Loft. Cine i-a fost alături toată seara

Cine se aștepta să-l vadă pe „Bursucu” în centrul distracției ar putea avea o surpriză. De această dată, însă, CANCAN.RO l-a surprins într-o ipostază diferită. În Loft Mamaia, prezentatorul a fost mult mai rezervat decât îl știe publicul de la televizor și a preferat să se bucure de atmosferă fără să atragă atenția asupra lui.

Adrian Cristea este un tip simpatic și vorbăreț. Nu și în Loft Mamaia, unde și-a afișat latura serioasă, de macho, ranforsată recent după o dietă care i-a scos la iveală silueta de Adonis.

Cu o cămașă neagră care îi accentuează noua siluetă, Adrian Cristea face notă discordantă în marea de tricouri albe din Loft, un local cunoscut pentru mofturile vestimentare. Adrian Cristea are însă mai mult păr decât posesorii de tricouri albe, deci câștigă detașat la imagine.

Cu ochii săi verzi și privire pătrunzătoare, „Bursucu” scrutează mulțimea cu câte o ocheadă rapidă, apoi se preface din nou concentrat pe apa minerală din frapieră. Sigur, pe-acolo e și un spumant, se vede și un energizant, dar acestea sunt tentații pe care „Bursucu” trebuie să le ignore cu tărie, pentru că nu pare să fie într-una dintre acele „cheat days”, când ai voie să bagi orice ca să-ți stimulezi ambiția de a te abține.

„Mister Bursucu” pare să fie la o ieșire pe persoană fizică, dar de fapt nu e singur, ci a venit la Loft însoțit de soția sa extraordinar de frumoasă. Poate tocmai de aceea e atât de timid, zici că dansează singur, cu un pahar de șampanie. Să nu bată la ochi. Cei doi au o familie frumoasă, pe stil nou. Soția Andreea are o fiică din prima căsătorie, apoi a mai apărut o fetiță. Sunt patru și sunt fericiți, dacă e să judecăm după postările vesele de pe Insta. Deși arată ca-n reviste, soția lui Adrian Cristea nu dorește să apară în presă, e o personalitate discretă.

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