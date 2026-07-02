Cine este Michele, soția fotbalistului Kevin De Bruyne, și cu ce se ocupă

Michele este soția fotbalistului Kevin De Bruyne, pe care a numit-o „partenera lui de infracțiuni”. Aceasta este mămica a trei copii, a fost prezentatoare de podcast și face acte de caritate alături de soțul ei. Află detalii!

Cine este Michèle, soția lui Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne, în vârstă de 35 de ani, este unul dintre cei mai decorați jucători de fotbal din lume. Belgianul și-a început cariera la Genk, apoi a ajuns în Premier League, la Chelsea. Între anii 2015 și 2025, a evoluat la Manchester City și a ajutat clubul să câștige 5 titluri de Premier League. A fost desemnat de două ori jucătorul anului în Anglia.

În anul 2014, când evolua pe teren pentru Wolfsburg, a cunoscut-o pe Michèle Lacroix, care i-a devenit parteneră. Acesta a cerut-o de soție într-un cadru romantic la Turnul Eiffel din Paris, în decembrie 2016. S-au căsătorit un an mai târziu în Italia și au trei copii împreună: o fată și doi băieți.

„Mi-a schimbat viața în atât de multe feluri. Sincer, nu știu ce m-aș face fără ea”, a spus Kevin De Bruyne pentru The Players’ Tribune, în 2019.

Cum a cunoscut-o Kevin De Bruyne pe Michèle

Cei doi s-au cunoscut pe fosta platformă Twitter (actuala X) în anul 2014. Aceasta i-a dat like la o postare și un prieten i-a atras atenția că este foarte drăguță, sugerându-i să-i scrie. Pentru că nu a avut curaj să îi dea mesaj personal, prietenul l-a ajutat și a căutat-o el pe Michèle.

„Totul a început cu un tweet. Aveam doar câteva mii de urmăritori, pentru că eram încă împrumutat la Werder Bremen. Am postat ceva despre un meci, iar o fată drăguță a dat like. Eram singur atunci, iar un prieten a observat și mi-a spus: «Pare o fată drăguță, nu? Ar trebui să îi trimiți un mesaj». Din fericire, el i-a trimis mesajul în locul meu, iar ea a răspuns. Am început să vorbim câteva luni. A fost mult mai ușor pentru mine după ce ne-am cunoscut. A fost cu adevărat ceva frumos”, a povestit el pentru sursa citată.

Kevin De Bruyne și Michèle s-au căsătorit la Paris

După ce au decis să formeze un cuplu, fotbalistul și-a dat seama că tânăra este ceea ce îi lipsește. Sentimentele puternice pe care le avea pentru ea l-au determinat să o ceară de soție. Pentru marele eveniment, a ales un cadru extrem de romantic: Turnul Eiffel din Paris. Nunta a avut loc pe 26 iunie 2017, la Sorrento, în Italia.

După ceremonie, ea a postat pe rețelele sociale o poză în care se sărută și care avea un mesaj scurt – „26.06.2017”. Apoi Kevin a postat o imagine pe Instagram, însoțită de un mesaj extrem de romantic:

„Sunt atât de mândru că te pot numi acum soția mea!”

Relația celor doi pare să fie extrem de solidă. În 2018, Kevin De Bruyne a postat despre soția sa că este „partenera mea de infracțiuni” și „cea mai bună mamă pentru cei trei copii ai noștri”. Apoi, în 2023, a repetat mesajul:

„La mulți ani de 6 ani soției mele frumoase și celei mai bune mame pentru cei 3 copii ai noștri”, a scris el pe Instagram.

Câți copii are Kevin De Bruyne

Fotbalistul și soția lui sunt părinții a trei copii: băieții Mason Milian și Rome și fetița Suri. Mason s-a născut în martie 2016, Rome în octombrie 2018, iar Suri în septembrie 2020.

Michèle De Bruyne, în vârstă de 32 de ani, își susține soțul în cariera sa de fotbalist și îi este loială. Merge frecvent pe stadion să îl vadă pe teren, apoi postează imagini în care se bucură de reușitele lui Kevin alături de copii.

Tânăra a fost co-gazdă a podcast-ului Secret Society, descris ca „doza ta de discuții între fete”. A avut ca invitați personalități din lumea artistică și media din Olanda și Belgia. Din păcate, proiectul a avut o durată scurtă și ultimul episod a fost difuzat în noiembrie 2022. În prezent, Michèle este influencer pe rețelele sociale, cu peste 575.000 de urmăritori pe Instagram.

Cei doi soți sunt implicați în activități caritabile. Colaborează cu organizația pentru copii „Rays of Sunshine” și a participat la diverse campanii de strângere de fonduri.

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