Suporterii care au privit meciul de debut al Norvegiei împotriva Irakului la Cupa Mondială au sesizat că Erling Haaland a purtat un nume diferit pe tricou. Află motivul!

De ce Erling Haaland a avut un nume diferit pe tricou

Atacantul lui Manchester City a fost titular pentru naționala Norvegiei la Cupa Mondială, fiind și prima sa apariție la un astfel de eveniment sportiv major. Fanii lui au observat, în timpul partidei cu Irak, că pe tricoul lui apare alt nume decât cel cu care erau obișnuiți.

În loc de simplul „Haaland”, afișat des, atacantul a purtat inscripția „Braut Haaland”. Se pare că decizia de a-și schimba tricoul este un omagiu pe care l-a adus mamei sale, atleta Gry Marita Braut din Norvegia, potrivit The Sun.

Numele complet al lui Erling Haaland

Pentru cei care probabil nu știau, numele complet al fotbalistului este Erling Braut Haaland. În cadrul competițiilor susținute pentru naționala Norvegiei, jucătorul evoluează sub numele său întreg.

La nivel de club, atât la Manchester City, cât și anterior la Borussia Dortmund, pe tricou apare doar numele de familie al tatălui său: Haaland, fost jucător de fotbal și el, care și-a început cariera în 1979 și a încheiat-o oficial în 2013.

Cine este mama lui Haaland

Erling este fiul atletei norvegiene Gry Marita Braut și al fostului fotbalist Alf-Inge Haaland, unul dintre cei mai buni ai generației sale. Mama lui a participat la heptatlon și a fost, la un moment dat, campioană a Norvegiei în această disciplină.

Heptatlonul este o probă combinată de atletism, ce conține 7 discipline:

100 m garduri

săritura în înălțime

aruncarea greutății

200 m (desfășurate în prima zi)

săritura în lungime

aruncarea suliței

alergarea de 800 m (în cea de-a doua zi)

În perioada în care Alfie Haaland a evoluat pentru Leeds Uniter, în Premier League, Gry Marita Braut a locuit în Marea Britanie alături de cei trei copii. După ce Alfie s-a retras din fotbal, familia s-a mutat înapoi în Norvegia. Relația nu a rezistat probei timpului, cei doi sportivi ajungând la divorț. După ce ruptura s-a definitivat, Alfie s-a îndrăgostit de Anita Strømsvol, cu care s-a căsătorit și are două fete.

Cu toate că este o vedetă în țara ei, mama lui Haaland preferă să fie o prezență discretă. Aceasta apare rar în mediul online, de cele mai multe ori în imagini postate de copiii ei.

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