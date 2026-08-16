Cel mai dureros interviu de la Insula iubirii: ”M-au închis la Obregia” / ”Mi-e rău! El nu e ok”

Andrei Rotaru și Cristina Petre se vor întâlni din nou în cadrul emisiunii Insula Iubirii – Reuniuni, la doi ani după participarea lor în show-ul care le-a schimbat complet relația. Revederea vine într-un moment în care cei doi au trecut prin numeroase încercări, iar fostul concurent a vorbit despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, când a ajuns internat la Spitalul Obregia.

Povestea de dragoste dintre Cristina Petre și Andrei Rotaru a fost una intensă și plină de suișuri și coborâșuri. Cei doi au format un cuplu timp de mai bine de un deceniu, însă participarea la Insula Iubirii a schimbat radical dinamica relației lor. Deși după încheierea emisiunii au încercat să își mai acorde o șansă, lucrurile nu au revenit la normal, iar cei doi au ajuns, în cele din urmă, să se despartă.

În ultimii doi ani, Cristina și Andrei au traversat o perioadă dificilă, marcată de despărțiri și împăcări. În urmă cu câteva luni, Cristina l-a dat dispărut pe Andrei și a fost nevoie de intervenția autorităților.

Ce a povestit Andrei Rotaru

În cadrul Insula Iubirii – Reuniuni, Andrei i-a povestit lui Radu Vâlcan prin ce a trecut în momentele în care a fost internat la Obregia și a vorbit despre starea în care se afla. Fostul concurent a explicat că experiența din urmă cu doi ani este dificil de analizat din perspectiva omului care este în prezent și că nu poate găsi acum toate răspunsurile pentru deciziile luate în timpul emisiunii din 2024, atunci când s-a apropiat de ispita Diandra.

Andrei a mărturisit că perioada petrecută în spital a fost una extrem de dificilă și că a avut parte de experiențe pe care cu greu le poate explica. Acesta a subliniat că oamenii ar trebui să privească persoana care era în urmă cu doi ani separat de cea care este astăzi, deoarece între timp s-au schimbat multe lucruri.

„Am avut niște trăiri mai extraterestre. Am ajuns într-o sală la Obregia. M-au închis cu cheia și m-au ținut acolo. Veneau încontinuu și îmi spuneau iei medicamente sau nu iei? Judecați-l pe omul ăla. Să vină omul ăla de acum doi ani și să vorbiți cu el că eu nu am cum să răspund pentru ce am făcut atunci. Au trecut doi ani. Nu am cum să vă spun ce simțeam în momentul ăla și de ce s-au întâmplat lucrurile alea. Eram condus de ceea ce eram atunci. Să mă simt la greu.”, a spus Andrei Rotaru la Insula Iubirii – Reuniuni.

În momentul în care fosta concurentă a ascultat dezvăluirile fostului său partener, emoțiile au copleșit-o. Cristina Petre a început să plângă, iar starea lui Andrei pare să fi afectat-o profund.

„Mi-e rău, nu sunt ok. Nici el nu este ok.”, a spus Cristina printre lacrimi.

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