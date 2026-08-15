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Doliu în sport! A murit Mircea Abraham, fostul căpitan al naționalei de volei

De: David Ioan 15/08/2026 | 15:21
Doliu în sport! A murit Mircea Abraham, fostul căpitan al naționalei de volei
Doliu în sport! A murit Mircea Abraham, fostul căpitan al naționalei de volei. Foto: Facebook
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Doliu în sportul românesc după dispariția lui Mircea Abraham, fost căpitan al naționalei de volei, care a murit la vârsta de 53 de ani.

Comunitatea voleiului pierde încă un nume important, la un an după ce fratele său, Sorin Abraham, s-a stins la doar 50 de ani.

Doliu în sport

Familia a confirmat tragedia, iar sora sportivului, Mirella, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, cerând respect și discreție în aceste momente grele.

„Mircea Abraham , marele campion al României, a plecat astăzi să joace în Cer, alături de dragul nostru frate, Sorin Abraham. Campionii mei… acum sunteți din nou împreună. Mi-aș fi dorit din tot sufletul să nu fie niciodată nevoie să vă caut acolo, sus. Vă rog să ne respectați durerea și intimitatea în aceste clipe cumplite și să așteptați să revenim cu detalii despre repatriere și înmormântare. Până atunci, vă rog sa aprindeti lumanari in toate colturile lumii pentru sufletul lui de mare campion si luptător, să îl păstrați în suflet și să vă gândiți la el cu iubire. PA, fratelo. Te iubesc. Ne doare inima”.

A murit Mircea Abraham, fostul căpitan al naționalei de volei

Federația Română de Volei a transmis un mesaj de condoleanțe, subliniind impactul pierderii asupra întregului sport.

„Dispariția sa lasă în urmă multă durere și lasă lumea voleiului românesc mai săracă. Sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”.

Mircea Abraham și-a început cariera la Zalău, unde a obținut titlul național și Cupa României cu Elcond Zalău și Deltacons Tulcea. A jucat și pentru Dinamo București, iar timp de nouă ani a purtat banderola naționalei României. În 2020, i-a fost acordat titlul de Maestru Emerit al Sportului.

După retragerea din activitate, a devenit antrenor și a reușit promovarea echipei CS Phoenix Șimleu Silvaniei în prima divizie. A lucrat și în stafful naționalei de seniori, iar în ultimii ani locuia în Irlanda.

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