Adina și Mădălin, cei doi români care au speriat UK-ul, și-au primit sentința: ani grei de închisoare

Adina Mihai și Mădălin Dumitru au primit sentințe de câte 17 ani de închisoare după ce au fost găsiți vinovați în cazul a doi bărbați care au murit după ce au fost drogați. Cei doi români au recunoscut acuzațiile de omor din culpă în cazul victimelor Gary Mouat, în vârstă de 36 de ani, și Malcolm King, de 80 de ani. Faptele au avut loc în 2025, respectiv 2024, iar anchetatorii au stabilit că victimele au fost drogate pentru a putea fi jefuite.

Adina Mihai, în vârstă de 31 de ani, se prezenta drept lucrătoare sexuală și folosea un profil online pentru a lua legătura cu bărbați care acceptau să plătească pentru astfel de servicii. Mădălin Dumitru, în vârstă de 30 de ani, o ajuta să organizeze întâlnirile și o însoțea până în apropierea locuințelor victimelor.

Adina Mihai și Mădălin Dumitru, sentință de 17 ani

Potrivit anchetei, femeia adăuga GBL, o substanță cu efect sedativ puternic, în băuturile alcoolice ale bărbaților. După ce aceștia își pierdeau cunoștința, Mihai căuta obiecte de valoare, inclusiv bani, bijuterii, parfumuri și ceasuri.

Procurorii au arătat că patru bărbați au fost lăsați inconștienți în urma acestor întâlniri. În două cazuri, victimele au murit la o distanță de aproape un an una de cealaltă. Unul dintre incidente s-a produs în Oxfordshire, iar celălalt în Gloucestershire.

Mădălin Dumitru ar fi rămas în apropiere în timpul întâlnirilor, pregătit să intervină în cazul în care apăreau probleme. Cei doi au ajuns în atenția polițiștilor după ce oamenii legii au oprit în trafic un autoturism BMW. În mașină au fost găsite obiecte care aparțineau unora dintre victime, iar amprentele Adinei Mihai au fost identificate pe paharele de vin din locuințele bărbaților.

La Oxford Crown Court, ambii inculpați au fost condamnați la câte 17 ani de închisoare. Judecătorul a subliniat gravitatea faptelor și a explicat că scopul lor comun a fost să-și aducă victimele într-o stare profundă de inconștiență pentru a le putea jefui.

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