Un profesor italian de 60 de ani a crezut că și-a găsit jumătatea în 2022, când s-a cuplat cu o româncă de 30 de ani. Ce a descoperit acum, în 2026

O româncă și partenerul ei, ambii stabiliți în Italia, sunt investigați pentru că ar fi profitat de vulnerabilitatea unui bărbat de 60 de ani, fost profesor, obținând de la acesta bani și bunuri în valoare de aproximativ 100.000 de euro. Informațiile provin din presa locală din Liguria.

Ancheta a pornit după un control rutier efectuat de Poliția Rutiere din Genova, moment în care au apărut indicii că bărbatul ar fi fost manipulat și deposedat treptat de economiile sale.

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Victima, un fost cadru didactic, și-a petrecut mare parte din viață muncind și având grijă de părinții săi în vârstă. După moartea acestora, a rămas singur și a intrat în posesia unei moșteniri consistente, ajungând să aibă în conturi aproximativ un milion de euro.

Cu patru ani în urmă, bărbatul a cunoscut o tânără româncă, cu care a avut o relație scurtă. Ulterior, femeia ar fi continuat să păstreze legătura, prezentându-se ca o prietenă și invocând faptul că are copii, menținând astfel contactul cu fostul profesor.

După ce acesta a rămas singur, românca și partenerul ei ar fi început să îi solicite bani sub diverse pretexte, profitând de starea lui emoțională fragilă. În decurs de zece luni, anchetatorii au identificat 21 de transferuri bancare în valoare totală de aproape 80.000 de euro, la care s-ar fi adăugat retrageri repetate de numerar, ducând prejudiciul la aproximativ 100.000 de euro.

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Pe lângă sumele de bani, bărbatul ar fi oferit femeii și membrilor familiei acesteia o parte dintre bijuteriile moștenite de la mama lui. La începutul lunii august, el ar fi cumpărat și un telefon iPhone de 1.400 de euro, care ar fi ajuns ulterior la româncă.

În cadrul investigației, autoritățile au dispus o expertiză medico-legală pentru a evalua starea bărbatului. Specialiștii au confirmat că acesta se află într-o situație de vulnerabilitate, iar anchetatorii susțin că românca și partenerul ei ar fi exploatat această fragilitate pentru a obține bani și bunuri de valoare.

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