Teo Costache, dezamăgit în dragoste? Mesajul transmis de fosta ispită de la Insula Iubirii

Teo Costache și-a pus urmăritoarele pe gânduri după ce a publicat un mesaj pe rețelele sociale care sugerează că trece printr-o dezamăgire sentimentală.

Fostul participant de la Insula Iubirii a lăsat impresia că ar fi fost rănit în dragoste, iar admiratoarele au început imediat să se întrebe dacă este singur în prezent.

Teo Costache, dezamăgit în dragoste?

Teo Costache a devenit unul dintre personajele care au atras atenția publicului în sezoanele 8 și 9 ale emisiunii. În sezonul 8, el s-a apropiat de Iustina Loghin, cu care a dansat și s-a distrat, însă aceasta a ales să plece acasă alături de Cornel Luchian, actualul ei soț.

În sezonul 9, Teo a format o conexiune puternică cu Ella Vișan, alături de care a părăsit Thailanda, însă relația lor s-a încheiat la scurt timp după revenirea în România.

Mesajul care a atras atenția urmăritoarelor a fost publicat pe TikTok, unde Teo Costache a scris:

„Mai bine pierzi ani în căutarea persoanei potrivite, în loc să pierzi o viață întreagă lângă persoana nepotrivită.”

Mesajul transmis de fosta ispită de la Insula Iubirii

Textul a fost interpretat ca un semn că trece printr-o perioadă delicată și că își reconsideră alegerile în viața personală.

Reacțiile nu au întârziat să apară. O admiratoare l-a întrebat direct:

„Asta înseamnă că ești singur?”

O altă urmăritoare i-a transmis:

„Mai bine ai credință și nu cauți, totul vine la momentul potrivit.”

Au existat și comentarii care l-au avertizat că timpul trece și că așteptarea îndelungată poate avea consecințe, precum:

„Adevărat, dar ajungi să fie târziu și nu mai poți face nimic. Tânăr nu o să fii o viață.”

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